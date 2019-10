Siete razones de por qué la eliminación de Bagdadi puede ser falsa

Los militares estadounidenses aseguran haber realizado una operación especial en la provincia siria de Idlib. Pero los expertos rusos dudan de esto.

"Una declaración extraña vino de los estadounidenses. Su extrañeza es que sonó en un momento en que la actual Administración Trump está acusada de perder su posición en Siria, dejarla, abandonar a sus aliados kurdos y capitular ante Rusia. Y en esta situación, EEUU repentinamente informa inesperadamente que han eliminado a Bagdadi. Esta coincidencia es sospechosa. Parece que los servicios especiales estadounidenses en este caso simplemente juegan a favor de la Casa Blanca para elevar su reputación tanto a nivel nacional como en el ámbito exterior, donde todo el mundo está convencido de que los estadounidenses solo persiguen sus intereses en Siria y no participan en la lucha contra los terroristas", afirmó el subdirector del Instituto de Historia y Política de la Universidad Pedagógica Estatal de Moscú, Vladimir Shapovalov.

Según una fuente de Newsweek, la operación fue realizada por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales del Pentágono después de obtener información confiable de la inteligencia. Ocho helicópteros y fuerzas especiales Delta participaron en la operación en la localidad de Barisha. Un portavoz del Ejército de Estados Unidos, informado de los resultados de la operación, dijo a la revista que Bagdadi fue liquidado. Se inmoló con el cinturón de mártir. Lo mismo lo hicieron sus dos esposas. Luego se produjo un ataque aéreo.

😔👮‍♂️ ¿Por qué no se logra derrotar al terrorismo internacional?



👉🌐 https://t.co/GWXkPppRJV pic.twitter.com/8CC0Re9SwA — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) September 3, 2019

​Toda esta información plantea muchas preguntas con respecto a su veracidad. Los expertos, citados por la agencia rusa RiaFan, la califican de una falsificación cuidadosamente planificada.

Razón №1. Los helicópteros no volarían desapercibidos

La provincia de Idlib está habitada por varios millones de personas. A 5 kilómetros de Barisha se ubica la frontera turca, donde se encuentran los puestos de guardia turcos, mientras que los grupos terroristas han convertido todos los asentamientos adyacentes en áreas fortificadas. Además, los terroristas tienen modernos sistemas portátiles de misiles antiaéreos.

Sin embargo, EEUU no dice nada sobre helicópteros perdidos. "Y esto también hace dudar de la veracidad de la versión estadounidense", subraya RiaFan.

Por lo tanto, los expertos rusos se asombran sobre cómo las fuerzas especiales estadounidenses llegaron a Barisha en helicópteros. Una parte de ellos simplemente habría sido derribada ya sea por terroristas o por el Ejército turco. Es más, los propios estadounidenses dijeron que no advirtieron a los turcos sobre la operación especial. Esto significa que los militares turcos abrirían fuego contra tal acumulación de objetivos aéreos ajenos cerca de su frontera estatal, que, además, también están haciendo mucho ruido.

La segunda forma en que los estadounidenses podrían llegar a Barisha es desde los territorios controlados por el Ejército sirio. Pero, en primer lugar, está muy lejos volar desde allí, y en segundo lugar, nadie en Siria habría permitido el paso de los estadounidenses.

Además, el lugar del posible despliegue de Bagdadi se convirtió en un área fortificada con un centenar de guardias. Por lo tanto, su captura no podía pasar, como en las películas de Hollywood, en silencio y al amparo de la noche.

"Esto, obviamente, es solo una puesta en escena. No excluyo que haya un acuerdo con los terroristas. Quizás ambas cosas juntas. Imagine que los estadounidenses se encuentran en un hervidero de terrorismo, se sumergen en él y se llevan en silencio al líder de la organización terrorista más grande del planeta. Esta es una historia completamente irreal. Además, si se realizó algún tipo de operación especial, ¿por qué no hay informes de víctimas en ambos lados?", subraya Shapovalov.

Eso nos lleva a la segunda razón.

Razón №2. Chaleco de suicida y esposas.

Según Newsweek, Bagdadi y sus dos esposas se inmolaron con chalecos suicida. ¿Para qué?

Primero, como escribe RiaFan, Bagdadi podría escapar: por la noche, conociendo la zona y en presencia de guardias armados, por el bosque vecino y el campo que rodea Barisha, esta sería la opción más lógica. Además, muy probablemente, dada su posición en el ISIS, tenía que tener un plan de retiro. Y no solo por la tierra, sino también a través de túneles subterráneos tan preferidos por los terroristas sirios.

Sin embargo, según EEUU, él simplemente se quedó de brazos cruzados y esperó en su casa hasta que vinieron a matarlo, preparándose de antemano para inmolarse. Sus esposas, lo mismo.

Es decir, ¿tres personas despertadas por la noche lograron activar dispositivos de detonación y prepararse para la muerte, sin siquiera intentar escapar?

"Una completa tontería. En primer lugar, Bagdadi habría agarrado la ametralladora, y no el cinturón de mártires. Y puedes explotarte con una granada ordinaria. Para una persona que está familiarizada con los combates y las acciones de los terroristas, tal declaración parece ridícula. Por otra parte, él realmente habría escapado. Ahí está su tierra, solo tuvo que abandonar la casa para desaparecer. Máximo, podían dispararle cuando intentaba escapar. Pero una autoexplosión así ... No me digan", comenta Viktor Dvortsov, un veterano de los servicios especiales rusos.

Razón №3. ¿De dónde sabe EEUU sobre la inmolación?

Tres chalecos suicidas es una cantidad considerable de explosivos. Cualquier comando que en ese momento estaba al menos en el mismo piso probablemente habría muerto o herido de gravedad. Sin embargo, una fuente de Newsweek declara con confianza el suicidio del líder de ISIS como si los militares estadounidenses lo hubieran visto con sus propios ojos.

Según la lógica de EEUU, si los combatientes capturaron a Bagdadi, deberían haber compartido su destino. O sus declaraciones son solo especulaciones, y no está completamente claro quién (y qué) voló la casa.

Las autoridades estadounidenses no anunciaron ningunas víctimas en Delta, lo que lleva a los expertos rusos a la idea de que toda la historia con la eliminación de Bagdadi es solo una puesta en escena. Después de todo, esto es posible en películas y juegos de ordenador, pero en realidad no es realista.

Razón №4. ¿Para que realizaron un ataque aéreo?

El Pentágono dijo que después de la operación infligieron un ataque aéreo masivo contra la casa donde se escondía el terrorista, para que no se convirtiera en un lugar de culto para sus seguidores. La pregunta es si podían destruir el edificio con misiles o bombas, ¿por qué no lo hicieron inicialmente? Al fin y al cabo, EEUU repetidamente bombardeaba lugares con terroristas escondidos con el uso de los drones, porque es seguro y secreto.

Sin embargo, este ataque aéreo se realizó inmediatamente después de la operación. Supongamos que al principio el Pentágono esperaba capturar vivo a Bagdadi, y solo después de que la misión fracasara comenzó un ataque aéreo. Pero, de nuevo, ¿para qué?

✒️ FIRMAS por Francisco Herranz https://t.co/eEbIyeCUVl — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) April 24, 2019

​Los expertos rusos confían en que de esta manera Estados Unidos simplemente ocultó cualquier evidencia de la puesta en escena. No habrá ni rastros de ADN en las ruinas, ni cualquier indicio si hubo un asalto a su casa o no. No quedan otras razones para un bombardeo tan urgente.

Razón №5. ¿Dónde está el vídeo de la operación?

La división Delta se considera la élite de los servicios de inteligencia del Ejército de EEUU. Todas sus operaciones se graban en cámaras especiales para ser objeto de análisis en el Pentágono. Especialmente, durante operaciones así de importantes. Es decir, debe haber un registro de la muerte de Bagdadi. Algo que deberían mostrar a Trump. Este es un procedimiento común.

"La grabación de vídeo es obligatoria no solo para los militares, sino también para informar al Congreso más tarde. Allí todo es muy estricto: pueden culparte tanto de asesinato de civiles como de violación de cualquier ley. Por lo tanto, todo está grabado. Y si este registro no existe, entonces todo era 100% falso", dijo Dvortsov.

Pero por alguna razón, la fuente de Newsweek no dice nada sobre la presencia de dicho vídeo.

RiaFan supone que la apelación de Trump se pospusiera al día siguiente debido al hecho de que el Pentágono está tratando de fabricar alguna falsificación aceptable de los registros anteriores. De lo contrario, simplemente nadie creerá en la muerte de Bagdadi. Además, según los informes de los medios, ya ha muerto muchas veces y cada vez "resucitó" de entre los muertos.

Razón №6. Bagdadi es subordinado de EEUU

"Es una de esas personas que crearon ISIS bajo la supervisión de la CIA. Originalmente fue su herramienta para socavar la situación en el Oriente Medio. Y Estados Unidos no lo eliminaría así, porque ayuda a mantener el ISIS bajo control. Por lo tanto, no creo en su muerte. Creo que simplemente fue evacuado debido a la ofensiva turca y al fortalecimiento de las posiciones del Ejército sirio", afirma el politólogo Andrei Sharusov.

© Sputnik / EEUU 'ataca' con noticias falsas

Bagdadi ya ha sido atrapado indirectamente más de una vez en cooperación con las agencias de inteligencia estadounidenses. Además, siempre figuraba donde la aparición del ISIS estaba favorable a EEUU.

"Todo el bombo que rodea la liquidación del líder del ISIS podría ser una simple distracción, mientras que la operación en sí misma se inició para salvar a Bagdadi de ser capturado por los servicios de inteligencia turcos o sirios. Después de todo, él puede contar mucho sobre cómo apareció el ISIS", escribe RiaFan.

Razón №7. Washington necesita victorias

"Washington necesita urgentemente rehabilitarse a los ojos de, en primer lugar, los estadounidenses y los principales aliados vasallos en Europa. No se excluyen ataques contra unidades y bases del Ejército sirio y nuevas provocaciones con la imitación de un ataque químico por parte de las tropas de Asad, para lo cual ya se han asignado 4 millones de dólares", dice Boris Rozhin, editor en jefe del centro de información y análisis Kassad.

Por lo tanto, para el Pentágono y Trump una operación exitosa contra el jefe del ISIS es otra razón para decir que, a pesar de la presión de Rusia y Turquía, todavía son líderes.

"No se puede confiar ciegamente en las declaraciones de los medios estadounidenses y las agencias gubernamentales estadounidenses. Lo más probable es que la comunidad de inteligencia de EEUU necesite el lanzamiento de dicha información para ocultar la situación real y algunos planes e intenciones con respecto a Siria", dice Serguéi Jatylev, exjefe de las Fuerzas Antimisiles del comando de las fuerzas especiales de la Fuerza Aérea de Rusia.