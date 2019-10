Turquía vs. EEUU: ¿quién gana de las negociaciones sobre Siria?

"No es una tregua o alto el fuego, es una pausa. Una tregua se alcanza entre las dos partes beligerantes. Aquí les damos a las milicias kurdas una oportunidad para retirarse al otro lado de la zona de seguridad de 32 kilómetros. Turquía terminará la operación en el norte de Siria solo después de que se retiren las Unidades de Protección Popular del Partido de Trabajadores del Kurdistán", declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu.

El politólogo del Centro de Investigaciones Estratégicas de Oriente Medio Oytun Orhan considera que los actuales compromisos de Washington no difieren de los que fueron tomados a raíz de las negociaciones celebradas con Ankara hace varios meses.

"Los intentos de Washington de demorar la creación de una zona de seguridad condujeron a que Turquía se atreviera a realizar un paso decisivo, lanzando la operación Fuente de Paz", enfatizó.

Orhan destacó que una vez que las milicias depongan sus armas pesadas y se retiren de la zona de seguridad, estos territorios de Siria podrían pasar a ser controlados por las Fuerzas Armadas de Turquía.

¿Quién gana de las negociaciones?

El politólogo opina que la implementación de este escenario favorece en primer lugar a Turquía, Rusia y Siria, mientras que EEUU y las milicias será los principales perdedores en esta situación. Sin embargo, lo único que quería conseguir Donald Trump era retirar las tropas del país norteamericano de Siria, agregó el interlocutor de la agencia.

"Por ello, tal escenario es una victoria desde el punto de vista de Trump, pero es una derrota en lo que se refiere a la influencia de EEUU en Siria", aseguró.

Para Turquía el resultado de las actuales negociaciones con EEUU es un gran éxito, de acuerdo con Orhan.

"Es claro que en este caso Ankara alcanza sus objetivos sin usar métodos militares y escapando del riesgo de ser afectada por las sanciones estadounidenses", señaló.

El experto subrayó que la retirada de EEUU de Siria convertirá a Rusia en la principal fuerza de peso en la región. Moscú está dispuesta a mediar entre Turquía y Siria.

"Actualmente, semejante cooperación entre los políticos de ambos países parece imposible. Sin embargo, gracias a la mediación de Rusia, se puede establecer una posible coordinación entre los Ministerios de Defensa y las unidades militares respectivas de ambos países", aseguró Orhan.

Obstáculos por superar

El experto también señaló la existencia de ciertas interrogantes en el acuerdo alcanzado por Turquía y EEUU:

¿Podrá EEUU persuadir a los kurdos que se retiren de determinada zona?

¿Podrán los militares estadounidenses, que prácticamente han abandonado Siria, despojar a las Unidades de Protección Popular de sus armas pesadas?

¿Abarcará la zona de seguridad todos los territorios fronterizos o incluirá solo el área ubicada entre las ciudades sirias Ras al Ain y Tell Abiad, en las que Ankara realiza su operación?

"Por ahora las respuestas a estas preguntas no están claras. Si el alto el fuego abarca solo el territorio entre Ras al Ain y Tell Abiad, será un desenlace que no satisfaga a Turquía", declaró.