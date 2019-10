Catar no ve la operación turca en Siria como un intento de apoderarse del territorio sirio

DOHA (Sputnik) — La operación de Turquía en el noreste de Siria no debe considerarse como un intento de ocupar los territorios sirios, declaró el ministro de Exteriores catarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Thani.

"La operación de Turquía en el noreste de Siria no es un intento de apoderarse de los territorios sirios, está dirigida contra combatientes kurdos que habían cometido crímenes contra Turquía y hay pruebas que lo corroboran", dijo el canciller en la Cumbre global de seguridad.

El jefe de la diplomacia catarí enfatizó que "nadie tiene por objetivo expulsar a los kurdos de la región".

"Los kurdos son nuestros amigos, en particular en Irak, en Erbil, [el primer ministro del Kurdistán iraquí, Marsour] Barzani es un líder fuerte, mantienen buenas relaciones con Turquía, pero no se debe hacer caso omiso de las pruebas contra delincuentes kurdos que habían cometido crímenes contra Turquía, se debe intentar entender también a Turquía y no solo a los kurdos", indicó.

Turquía comenzó la operación Fuente de Paz en Siria. Ankara asegura que sus objetivos son alejar a las milicias kurdas de la frontera turca y establecer en el noreste del país árabe una zona segura para acoger a los miles de refugiados sirios que permanecen hoy en territorio turco.

La acción apunta contra las formaciones lideradas por los kurdos, entre ellas las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y las YPG (Unidades de Protección Popular) que dominan el noreste sirio.

Estados Unidos, el principal aliado de las milicias kurdas en Siria, rehusó apoyar la intervención de Turquía y retiró sus fuerzas de la zona de hostilidades.

El Gobierno de Siria protestó por la ofensiva turca, denunciando que viola la integridad territorial y el derecho internacional. A pesar de que Damasco no reconoce la autonomía kurda al este del río Éufrates, ni a su ala militar, las FDS, alcanzó un acuerdo con los kurdosirios para hacer frente a la ofensiva turca.