Turquía creará una zona de seguridad en el norte de Siria, si no llega a un acuerdo con EEUU

ANKARA (Sputnik) — Turquía creará una zona de seguridad en el norte de Siria por su cuenta, si no llega a un acuerdo con Estados Unidos, declaró el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en el Parlamento.

"No tenemos más días para esperar, si no logramos ningún resultado [con EEUU], entonces no tendremos otra opción, tenemos previsto reasentar a dos millones de refugiados sirios en una zona de 30 kilómetros de ancho", dijo Erdogan.

Aseguró que Turquía seguirá su propio camino y ya comenzó a hacerlo.

"Colgándonos el problema de los refugiados, están tratando de poner a Turquía de rodillas, pero no somos un país donde se pueden probar situaciones hipotéticas, dijimos que estos juegos habían terminado", añadió el líder turco.

Advirtió que "Turquía puede iniciar una operación en el este del Éufrates en cualquier momento, esto puede ocurrir de forma inesperada, de día o de noche".

Según Erdogan, las autoridades turcas realizaron trabajos preliminares sobre los asentamientos de refugiados, que se construirán en la zona de seguridad de Siria.

© Sputnik / Vitaly Podvitski La receta que detendrá el flujo de emigrantes de la 'caldera' siria

"Una vez que limpiemos este territorio de los terroristas, comenzaremos a trabajar junto con la comunidad internacional", añadió el líder turco.

A principios de agosto, el Ministerio de Defensa de Turquía comunicó que Ankara y Washington acordaron instituir un centro para coordinar las operaciones conjuntas en una zona de seguridad en el norte de Siria, de la que deberán retirarse los miembros de las formaciones kurdas.

Damasco protestó contra el acuerdo al denunciar que atenta contra la soberanía y lay viola el derecho internacional.

El centro de coordinación turco-estadounidense ya está operativo, sin embargo, las partes todavía no han decidido sobre la extensión de la zona de seguridad y las negociaciones están en curso.

Posteriormente, EEUU y Turquía acordaron empezar la primera fase del plan sobre la zona de seguridad, que consiste en el patrullaje conjunto.