Irán asegura que EEUU "presume" al enviar refuerzos al golfo Pérsico

"No creo que enviar refuerzos para presumir sea de ayuda. Creo que lo que sí ayudaría es poner fin a la guerra en Yemen. Creo que haciendo eso van en una dirección totalmente equivocada al abordar este tema", declaró Zarif en una entrevista con el canal CBS News.

A la pregunta de si está seguro en que se podrá evitar una guerra, Zarig respondió negativamente.

"No, no estoy seguro de que podamos evitar una guerra... Estoy seguro de que no comenzaremos una", afirmó.

El secretario de Defensa de EEUU, Mark Esper, anunció el 20 de septiembre el envío de tropas y equipos adicionales a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, principalmente para reforzar la defensa aérea y antimisiles frente a lo que describió como "radical escalada de la agresión por parte de Irán".

El mismo 20 de septiembre, CBS News reportó que EEUU había desplegado su destructor USS Nitze, dotado de misiles tierra-aire, frente a la costa nororiental de Arabia Saudí para tapar la brecha en la defensa aérea de su aliado tras el reciente ataque.