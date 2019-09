El embajador de Irán niega que el país desarrolle actividades nucleares secretas

VIENA (Sputnik) — Irán no está desarrollando ninguna actividad secreta para producir arma nuclear, declaró Kazem Gharib Abadi, representante permanente de Irán ante los organismos internacionales con sede en Viena.

"Irán no se dedica a ninguna actividad nuclear secreta. La adquisición o fabricación de bomba atómica va en contra de nuestros principios religiosos [...] Además, la producción y el uso de armas de destrucción masiva no figuran en nuestra doctrina de defensa. No nos fiamos de las armas de destrucción masiva", dijo a Sputnik el diplomático iraní.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, comunicó con anterioridad que su país descubrió instalaciones secretas en el territorio de Irán, incluido el "punto de desarrollo de armamento nuclear".

Netanyahu afirmó que Irán "retiró todo cuando supo que sus actividades fueron descubiertas".

Abadi destacó a este respecto que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) realizó un total de 358 inspecciones en Irán este año y aseguró que las autoridades iraníes mantienen una estrecha cooperación con ese organismo.

"Trabajamos con el OIEA que tiene acceso a todos los lugares que necesite", agregó el representante permanente de Irán ante los organismos internacionales con sede en Viena.

Asimismo, destacó que los pasos que Teherán tomará durante la cuarta etapa de la suspensión de sus compromisos nucleares dependerá de las acciones de otros países signatarios del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC).

"No hemos decidido todavía sobre la cuarta etapa, (...) pero cuáles serán las opciones, dependerá de los hechos concretos", dijo.

Afirmó que Irán seguirá reduciendo parcialmente sus compromisos según el acuerdo nuclear cada 60 días, pero subrayó que "esto no significa que en la etapa siguiente Irán deje de cumplir con todos sus compromisos del pacto".

El diplomático iraní explicó que Teherán no busca romper el acuerdo nuclear, porque en este caso podría seguir el ejemplo de EEUU y abandonar el pacto.

"Las medidas que tomamos están encaminadas más para preservar el PAIC que destruirlo", señaló.

El 14 de julio de 2015 el Grupo 5+1 (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia más Alemania) y Teherán sellaron el denominado Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) tras años de negociaciones.

En mayo de 2018, Estados Unidos rompió el pacto e impuso sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que este país seguía desarrollando armas nucleares.

Un años después de la retirada de Estados Unidos, Irán recortó el cumplimiento de sus compromisos nucleares ante la falta de avance del resto de países signatarios para contrarrestar las restricciones norteamericanas.

La tercera fase de ese recorte empezó el 6 de septiembre, cuando Irán anunció su decisión de poner en marcha centrifugadoras avanzadas para aumentar sus reservas de uranio enriquecido.