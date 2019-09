Turquía tiene el ojo puesto en el club de las potencias nucleares

Así, durante el Foro Económico de Anatolia Central el mandatario del país otomano destacó que el régimen actual de la no proliferación de armas nucleares es injusto y expresó su deseo por introducir cambios.

“Hay quienes tienen ojivas nucleares, y no un par de ellas, pero nosotros no debemos tenerlas. No lo aceptaré. Ahora prácticamente todos los países desarrollados tienen armas nucleares. (…) ¿Tiene Israel armas nucleares? Sí. E incluso amenaza con ellas”, dijo.

Sputnik conversó con varios expertos política internacional para tener una visión clara de las posibilidades que tiene Turquía de desarrollar sus propias armas nucleares y los peligros que ello acarrearía para la estabilidad regional y de todo el mundo.

¿Por qué Turquía quiere tener armas nucleares?

El vicepresidente del Comité Parlamentario de Turquía en cuestiones de la defensa nacional y diputado del partido AKP, Refik Ozen, considera que el país otomano tiene pleno derecho para poseer armas nucleares si se trata de la seguridad nacional.

El político destacó que los países que ya tienen esta clase de armas se consideran privilegiados y se oponen a que los demás también las tengan, lo cual no concuerda con la ética política. De acuerdo con Ozen, en el caso de que el mundo vaya por la vía del desarme nuclear, habrá quienes ignorarán las reglas y en este contexto Turquía debe tener los medios para defenderse.

Por su parte, Eray Gucluer, experto en lucha antiterrorista del Centro de Estudios Estratégicos de Eurasia (ASAM), señala que se trata del anhelo de Turquía por minimizar su dependencia de Occidente y de fomentar la industria armamentística del país.

Un indicio de ello es la adquisición de los sistemas de defensa antiaérea rusos S-400 y el desarrollo de misiles de fabricación nacional. Según el experto, Ankara logró tomar la delantera regional en cuestiones de armas convencionales, pero las tecnologías nucleares la elevarían a un nivel completamente nuevo.

Al mismo tiempo, visto el crecimiento de los gastos militares por todo el mundo que podría suponer un peligro para Turquía, esta necesita disponer de armas atómicas para garantizar su seguridad, agregó Gucluer. Por lo cual, el deseo de llegar a ser una potencia nuclear es completamente motivado y natural, concluyó.

El presidente del Comité Consultivo sobre las estrategias y política de seguridad del Comité Científico de las Fuerzas Armadas de Austria, Heinz Gartner, considera que Israel afecta en gran medida a la posición de Turquía en esta cuestión.

“Es natural que Turquía se sienta alienada en el contexto donde Israel, apoyado por EEUU y la ONU, ignora todos los esfuerzos para formar una zona no nuclear en el Oriente Medio”, dijo.

Además, añadió que EEUU también juega su papel. En particular, el experto señala que Ankara desconfía de la postura de la cúpula nuclear estadounidense hacia sus aliados de la OTAN y de su capacidad para protegerlos.

¿Cuál es el peligro?

El vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma de Estado rusa (Cámara Baja del Parlamento ruso), Yuri Shvitkin, está de acuerdo en que el propósito principal de Turquía en este aspecto es la defensa de los intereses nacionales y la seguridad nacional. No obstante, él también considera que la ampliación del club de las potencias nucleares acarrea una amenaza a la seguridad global.

“Creo que en el mundo ya hay armas nucleares de sobra para destruir todo el planeta. Por ello, creo que el aumento del potencial nuclear en algunos países no es ni correcto, ni necesario”, explicó.

Por otro lado, el diplomático y exasistente del ministro de Exteriores de Egipto, Rakha Hasan Ahmed, se mostró menos alarmado. Mientras reconoció las consecuencias nefastas que podría tener el empleo de armas nucleares en Oriente Medio, también destacó que podría tratarse solo de unas declaraciones políticas.

Además, el diplomático destacó que tanto Egipto como los demás países colindantes se oponen a la existencia de armas nucleares en la región, incluida la Unión Europea, que se opondrían a los planes nucleares de Ankara.

¿Puede Turquía desarrollar armas nucleares?

La construcción de una central nuclear en el país otomano podría contribuir a su desarrollo de armas nucleares, dijo a Sputnik el exmiembro de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas de la ONU, Igor Nikúlin.

Según explicó, allí sería posible acumular el plutonio armamentístico, pero es un trabajo muy laborioso y les harían falta unos diez años si empezaran a hacerlo desde cero. Visto el hecho de que Turquía es un país económicamente desarrollado, será capaz de financiar un programa nuclear y lo único que les haría falta, es la asistencia técnica.

El experto griego Zacharias Michas, quién es también el director de investigación del Instituto de Análisis de Seguridad y Defensa, apuntó a Pakistán como el socio más probable en el programa turco de armas nucleares.

“Hubo sospechas sobre una posible cooperación entre Turquía y Corea del Norte en este ámbito para que Ankara obtenga secretos sobre la fabricación de armas nucleares. Pero las relaciones especiales que hay entre Turquía y Pakistán, especialmente con los fundadores y dirigentes del programa nuclear pakistaní, contribuyen más a las intenciones de Turquía”, enfatizó.

Michas añadió que el país otomano aún tiene un largo camino por delante, pero “los que se proponen crear armas nucleares, acaban haciéndolo”.

¿Cuáles serían las consecuencias para Turquía?

Considerando el hecho de que Irán se convirtió en una diana por su intención de obtener armas nucleares, algo similar podría ocurrir con Turquía, opina Zacharias Michas. El experto griego también dijo a Sputnik que ello podría llevar a un acercamiento entre Ankara y Teherán.

Yuri Shvitkin tampoco excluye la posibilidad de que se impongan algunas sanciones internacionales sobre Ankara en el caso de que esta se haga con armas nucleares, pero al mismo tiempo dijo que “Pakistán hizo lo mismo y no pasó nada, sigue viviendo con esto”.

Heinz Gartner comparte este punto de vista y opina que la reacción de EEUU no será la misma que en el caso de Irán. Un ejemplo de ello fueron las pruebas nucleares de la India y Pakistán de 1998, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU implementó unas sanciones que fueron ignoradas primero por EEUU, y luego por los demás miembros del consejo, señaló el experto. Por lo cual, tampoco cabe esperar sanciones contra Turquía.

Otro partidario de esta opinión es el político francés Thierry Mariani, quien asegura que no se puede prohibir a Irán la posesión de armas nucleares, y al mismo tiempo permitirlo a Turquía. Con ello considera que la carrera armamentística y las nuevas potencias nucleares elevan el riesgo para todo el mundo, especialmente si estas potencias se encuentran en una región tan delicada como el Oriente Medio.

Consecuencias para la estabilidad regional

Igor Nikúlin considera que países del Oriente Medio como Irán y Arabia Saudí quieren ahora tener armas nucleares y de acuerdo con él uno de los factores determinantes aquí es la amenaza percibida desde Israel, que ya es una potencial nuclear extraoficial.

“Israel amenaza a sus vecinos, incluyendo el empleo de armas nucleares. Eso ocurrió en varios conflictos. Ahora hay tensión entre Israel y Turquía, y esta última podría llegar a ser una víctima de ataque”, dijo.

El director del Centro de Estudios ruso-árabe en Arabia Saudí, Majed at-Tarak, comparte la opinión de que la posesión de armas nucleares por Israel y la potencial creación de armas nucleares en Irán sirven de motivación para Turquía. Al mismo tiempo, es un hecho que causa mucha preocupación en la región, donde todos se oponen a estas armas.

Así, la aparición de armas nucleares en Turquía podría despertar en países como Israel y Arabia Saudí una gran preocupación y las consecuentes acciones, puesto que ello supondría un cambio de balance entre las potencias nucleares, afirma Zacharias Michas.

Por su parte, el politólogo israelí Ilay Nisyan descarta los argumentos del mandatario turco, y su argumento se basa en el hecho de que Israel nunca admitió oficialmente estar en posesión de armas nucleares.

“La diferencia es que Israel nunca anunció oficialmente estar en posesión de un potencial semejante. Incluso si se diera el caso de que Israel tenga armas nucleares, lo hace solo con fines defensivos”, dijo.

Turquía y el Tratado de No Proliferación Nuclear

Junto con Hassan Beheshtipour, experto e investigador iraní en temas de la problemática nuclear, Majed at-Tarak expresó a Sputnik la opinión de que las declaraciones del mandatario turco no son más que maniobras políticas, puesto que el país otomano firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT, por sus siglas en inglés).

“Vistas las discrepancias entre Turquía y EEUU en una multitud de cuestiones, esta declaración puede ser vista como una advertencia”, dijo Beheshtipour.

De acuerdo con el experto iraní, tanto Turquía como Egipto e Irán deben emprender acciones en la dirección opuesta para garantizar la paz y seguridad en la región.

Sin embargo, Heinz Gartner considera que este tratado no sería un obstáculo para Turquía. En primer lugar, “ya hace tiempo desde que los países no nucleares acusan a las potencias nucleares de no cumplir con sus obligaciones de desarme”. Además, hay varios países que si tienen estas armas y simplemente no firmaron este tratado, que son la India, Israel, Pakistán y Corea del Norte, que inicialmente se unió al tratado, pero posteriormente lo abandonó.