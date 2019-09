Netanyahu alerta de que en cualquier momento puede estallar una guerra en Gaza

"Una operación en Gaza podría ocurrir en cualquier momento, incluso cuatro días antes de las elecciones. La fecha electoral no tiene en cuenta [una decisión sobre la guerra]", afirmó Netanyahu.

El 17 de septiembre los israelíes vuelven a las urnas, después de que el mandatario no pudiera formar una coalición de gobierno tras las elecciones del pasado 9 de abril.

"Probablemente, no habrá más remedio que lanzar una operación, una guerra contra las fuerzas terroristas en Gaza", dijo Netanyahu en una entrevista con la emisora pública Kan.

"Seguramente, no habrá otra opción que derrocar al régimen de Hamás. Hamás no ejerce su soberanía en la franja y no evita los ataques", aseguró el jefe del Gobierno israelí.

"Tenemos una situación en la que un grupo terrorista que lanza cohetes no controla a las facciones rebeldes cuando quiere", agregó Netanyahu sobre Hamás.

En las últimas semanas, se han disparado diversos cohetes desde la franja palestina contra localidades israelíes. La mayoría de los proyectiles fueron interceptados por el sistema de defensa Cúpula de Hierro o cayeron en áreas abiertas.

Uno de los lanzamientos se produjo tras la muerte de dos adolescentes palestinos a manos del Ejército israelí, y otro tuvo lugar después de que Netanyahu anunciara que, si gana los comicios, anexionará a Israel el Valle del Jordán y el norte del Mar Muerto, en territorio palestino ocupado.

Todos los ataques con cohetes tuvieron una respuesta del Ejército israelí, que atacó diversos objetivos del grupo palestino islamista Hamás, que controla Gaza desde el 2007.

El 11 de septiembre, antes de partir hacia la ciudad rusa de Sochi, el primer ministro israelí señaló que, probablemente, el ejército se vería obligado a ir a la guerra en Gaza en un futuro cercano.

Israel ha lanzado tres ofensivas en Gaza desde finales del 2008: Plomo Fundido (2008-2009), Pilar Defensivo (2012) y Margen Protector (2014).