¿No está preparado Israel para entrar en guerra?

Benjamín Netanyahu, envía a sus Fuerzas de Defensa al campo de batalla para alcanzar objetivos que bien sabe que son inalcanzables. Tel Aviv no está preparado para la guerra porque la última que libró con un ejército regular enemigo fue hace 37 años, opina en The Times of Israel el exvicepresidente del Consejo de Seguridad de Israel, Eran Etzion.