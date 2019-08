Hizbulá tilda de "muy peligrosos" los ataques de Israel contra objetivos iraníes en Siria

En un discurso que denominó "primera respuesta a la agresión israelí", Nasralá cargó contra Israel, que anoche reconoció haber bombardeado objetivos iraníes para "frustrar un ataque iraní contra el norte de Israel".

Mientras Nasralá hablaba, el canal de televisión libanés Al Mayadin informó que un aparato volante no identificado atacó el domingo 25 por la tarde a dos vehículos pertenecientes a las milicias chiítas respaldadas por Irán que operan en la frontera sirio-iraquí. El ataque se produjo cerca de la ciudad de Qaim.

Según Al Mayadin, el comandante de las Fuerzas de Movilización Popular Iraquíes murió en el ataque. Por su parte, la cadena de televisión Al Jazeera señaló que murieron seis personas en el ataque.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó mientras recorría el norte del país con altos mandos del Ejército que "cualquier Estado que permita el uso de su territorio para realizar ataques contra Israel tendrá las consecuencias". Netanyahu agregó que Israel "descubrirá cualquier intento iraní de atacarnos y cualquier intento de esconderse detrás de varias excusas".

El Ejército israelí aseguró que había frustrado un ataque con aviones no tripulados por la unidad Al Quds, fuerzas de élite de la Guardia Revolucionaria iraní. Activistas de la oposición siria informaron de que el bombardeo había causado tres muertos, entre ellos, dos miembros de Hizbulá.

No obstante, un alto comandante de la Guardia Revolucionaria negó que objetivos iraníes hubieran sido alcanzados en ataques aéreos israelíes en Siria, según informó la agencia de noticias semioficial iraní ILNA.

"Esto es mentira, no es verdad. Israel y Estados Unidos no tienen el poder para atacar los diversos objetivos de Irán, y nuestros centros de asesoramiento (militar) no han sido dañados", aseguró el general de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezaei, en declaraciones recogidas por ILNA.

Sin embargo, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), una organización siria opositora, dijo que dos agentes de Hizbulá y un iraní murieron en el ataque.

En previsión de posibles ataques de represalia, Israel desplegó sus defensas aéreas en el norte del país. Sin embargo, las autoridades no han emitido ninguna instrucción especial de seguridad para los residentes locales.