Fuerzas de seguridad israelíes atacan a hombres armados en la frontera con Gaza

"Recientemente identificamos a unos sospechosos armados desde Gaza acercándose a la valla de seguridad con Israel. Hemos abierto fuego contra ellos", dice el tuit.

Las FDI no proporcionaron más datos sobre el incidente, mientras el periódico The Times of Israel comunicó que las fuerzas israelíes mataron al menos a cuatro palestinos.

Antes se informó que el Ejército israelí atacó instalaciones del grupo palestino islamista Hamás en Gaza, después de que se lanzaran tres cohetes contra Israel desde la franja.

Dos de los proyectiles fueron interceptados por el sistema de defensa antimisiles israelí Cúpula de Hierro, según confirmó el Ejército.

Mientras el Consejo Regional de la comunidad de Sha'ar HaNegev declaró haber encontrado metralla en una zona y el municipio de Sderot informó de que restos del cohete habían caído en el patio de una casa sin causar heridos.