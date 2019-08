La mano de hierro de Irán no deja a nadie meter las narices en su soberanía de internet

La seguridad virtual es un requisito indispensable para cualquier país en el siglo XXI, especialmente para los más grandes. Al igual que Rusia y China, la República Islámica de Irán no quiere que este se convierta en su talón de Aquiles y ya trabaja en garantizar el funcionamiento sostenible de su segmento de la red.

Las autoridades persas idearon en 2005 la creación de su propia intranet, llamada Red Nacional de Información de Irán (NIN o ININ, por sus siglas en inglés). La idea era ejercer un control lo más estrecho posible sobre internet. Teherán espera que su introducción ayude a reducir la dependencia del país de la red global y facilitar el acceso de los ciudadanos a servicios públicos online.

¿Cómo es el intranet nacional iraní y cómo funciona?

El concepto de NIN es parecido al internet normal, pero, según explican las propias autoridades persas, dicha red está diseñada para tener sus propios centros de procesamiento de datos. Así se logra evitar que las solicitudes de información sean dirigidas hacia el extranjero, lo que garantiza su funcionamiento seguro.

"La NIN ayuda a evitar el enrutamiento internacional, es decir, dos computadoras pueden comunicarse entre sí dentro de dicha red. En ciertos casos, las solicitudes se envían a un servidor, por ejemplo en Europa o Estados Unidos, y la NIN permite evitar que esto suceda", detalló en un comentario a Sputnik el cofundador de Techrasa, uno de los más grandes sitios sobre TI, Mohammadreza Azali.

Además, básicamente es un tipo de red nacional que ayuda a reducir los precios de internet para los usuarios iraníes y para el Gobierno, así como aumenta la velocidad de conexión. Las aplicaciones y los sitios web que utilizan esta red alojan su contenido localmente, de manera que se puede acceder a dicho contenido con más rapidez que mediante el uso del internet global, agregó.

De acuerdo con los informes recientes, la NIN —lanzada en agosto de 2016—, está ya lista al 80% y el Gobierno iraní, desde el inicio del programa, ha invertido más de 200 millones de dólares en él. Se trata, por lo tanto, de un proyecto de gran envergadura.

¿Qué significa 'halal internet' y para qué se usa?

El presidente de Irán, Hasán Rohaní, albergó en su momento cierto grado de escepticismo en cuanto al proyecto, e incluso en varias ocasiones abogó por un internet más libre. Pero en esencia, la NIN es una red doméstica independiente compuesta exclusivamente de contenido que corresponde a los valores del islam, algo que el Estado persa siempre alaba.

Este tipo de red recibió el nombre de halal internet, de la palabra árabe halal, que literalmente se traduce como "permitido, no contrario a la ley", y mayormente usada en referencia a la carne de animal sacrificado según los ritos prescritos por el Corán.

Según explicó Azali, en el concepto halal internet ha habido iniciativas para prohibir el contenido pornográfico y el contenido inapropiado para los menores de edad. Los sitios web que publican este tipo de contenidos están bloqueados en el país persa y los usuarios no pueden verlos.

En esencia, halal internet y el internet normal son la misma cosa en Irán, dado que no es posible acceder a estos sitios web con contenido prohibido desde cualquier computador conectado a cualquier red, precisó el entrevistado.

La idea de fomentar la conciencia digital entre los musulmanes en el país cuadra en la política del Estado persa, que proclama la sharia —ley islámica— como la doctrina dominante que controla todas las esferas de la vida. Es decir, la creación del intranet iraní no solo tiene un toque político, sino también en gran medida religioso.

¿Cómo monitoriza y regula Irán la red global en su territorio?

Como se ha mencionado antes, la vigilancia de Teherán sobre la red es férrea. Irán ejerce el control desde los albores de su existencia en el país. El control se endureció especialmente durante la Presidencia de Mahmud Ahmadineyad. En Irán, los proveedores deben ser aprobados por las autoridades y además efectuar el filtrado de datos para sitios web y correo electrónico.

Las autoridades persas utilizan activamente programas especiales que restringen el acceso a ciertos grupos de páginas web que incumplen con los requisitos establecidos por el Gobierno.

En 2012, el Ejecutivo persa anunció la creación de un organismo supervisor del uso de internet. El organismo recibió el nombre de Consejo Supremo del Espacio Cibernético y fue creado por orden del líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenéi.

"El Consejo Supremo del Espacio Cibernético es el principal regulador del espectro virtual y funciona directamente bajo el mando del líder supremo iraní. El objetivo del organismo es definir y coordinar la política y las leyes respecto a la regulación de internet en el país. Una de las funciones también es bloquear los sitios web", puntualizó Mohammadreza Azali.

¿Cómo esquivan los iraníes ordinarios el bloqueo de sitios web?

En Irán, al igual que en China, muchas páginas web en inglés están bloqueadas. Entre ellas se encuentran YouTube, Facebook y Twitter. Además, la lista de los parcialmente bloqueados incluye el servicio ruso de mensajes instantáneos Telegram, que goza de una enorme presencia en el país persa, con 50 millones de usuarios, es decir, el 60% de la población.

La causa de los temores del Gobierno iraní es el uso de las redes sociales y los servicios de mensajería para coordinar las protestas de la oposición. Los manifestantes han utilizado internet y sus plataformas sociales para organizar y difundir información sobre dichos eventos dentro del país y en el extranjero.

Para esquivar el bloqueo permanente de los sitios web, muchos iraníes recurren al uso de los servicios VPN, o sea, una red privada virtual que, entre otras cosas, permite entrar en los sitios web como si estuvieras en otro país.

Sin embargo, es necesario aclarar que los usuarios iraníes no solo usan la VPN para coordinar las protestas. En su mayoría, los ciudadanos persas quieren tener acceso libre a la información y no desean más que comunicarse entre sí.

Azali confirma que mucha gente corriente usa la VPN para evitar el bloqueo de algunos sitios web, sobre todo de las redes sociales. Pero no solo los usuarios ordinarios recurren al uso de la VPN, sino también lo hacen muchas empresas, pero por razones un poco diferentes.

"Numerosas compañías utilizan la VPN para conectar sus oficinas entre sí. Por eso el Gobierno no puede simplemente bloquear todas las VPN en el país. Es extremadamente difícil diferenciar entre todas estas VPN, así que no es posible deshacerse de ellas. Por esa misma razón, el uso de las VPN —de facto— no está penalizado en el país", concluyó.