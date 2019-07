Un ministro afirma que Israel extenderá su soberanía a Cisjordania

En un post de Facebook, Smotrich escribió que el objetivo central de su carrera política es "evitar el establecimiento de un Estado árabe de terror en el corazón de Israel, proteger nuestra Tierra de Israel y desarrollar los asentamientos [judíos en territorio palestino] y nuestra soberanía en todos sus espacios".

Tras criticar diez años de "abandono y anarquía" israelí y de, Smotrich escribió: "Ahora, finalmente, gracias a Dios, llega un giro en la actuación del Gobierno israelí respecto a la diseminación del cáncer terrorista en nuestro interior... Israel está creando un plan estratégico paradentro del país (Israel)".

Según Smotrich, el plan estratégico de Israel contempla prohibir a los palestinos que se han instalado en ciudades del Área C (zona de Cisjordania controlada por Israel, según los acuerdos de paz de Oslo) construir en ese territorio y señala que los "residentes originales" solo podrán edificar en lugares "que no perjudiquen a los asentamientos y a la seguridad de Israel y no crearán (…) una situación que sea de facto un Estado palestino".

Un partido político promete anexionar Cisjordania a Israel si gana las elecciones https://t.co/BQdPzlaSOC — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 14, 2019

​El ministro añadió que los lugares donde se permita edificar servirán "a los intereses estratégicos del Estado de Israel" y no a "los intereses nacionales de los árabes".

Según Smotrich, Israel está creando una "herramienta" para "aplicar de forma efectiva la neutralización del plan palestino de toma del poder".