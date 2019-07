Erdogan confiesa que Turquía está dispuesta a abandonar la OTAN

"Me he reunido dos veces con el presidente de Turquía, Recep Erdogan, y me ha dicho personalmente que Turquía estaba dispuesta a retirarse de la OTAN", escribió Zhirinovski en su cuenta de Telegram.

Los turcos, agregó el diputado ruso, buscan adherirse a la Unión Europea pero no son aceptados pese a cumplir una condición tras otra.

"Turquía fue uno de los primeros países en ser recibido en la OTAN debido a que su territorio era conveniente para acciones contra Rusia", subrayó Zhirinovski, líder del Partido Liberal Demócrata (LDPR).

Turquía ingresó en la OTAN en 1952 y desde 1999 es candidata al ingreso en la UE.