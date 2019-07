Soldados israelíes hieren a decenas de palestinos en las protestas de la Franja de Gaza

El Ministerio de Sanidad de Gaza informó que aproximadamente la mitad resultaron heridos por fuego real.

Las protestas se desarrollaron en cinco puntos distintos de la frontera un día después de que los soldados israelíes mataran a un palestino de la seguridad de Hamás en una acción que posteriormente el Ejército calificó de "error".

La organización islamista que gobierna la Franja no aceptó las disculpas presentadas el 11 de julio por el Ejército, según el cual la muerte del palestino se debió a un "malentendido".

El Ejército declaró el estado de alerta a lo largo de la frontera en previsión de que Hamás respondiera a la muerte del 11 de julio, y reforzó las baterías antimisiles Cúpula de Hierro por si las milicias palestinas lanzaban cohetes contra Israel.

"No negociaciones, no paz, no reconocimiento de la entidad [Israel]" fue el lema coreado por dirigentes de Hamás.

La dirección de Gaza declaró que las protestas de este 12 de julio serían pacíficas y exigirían el levantamiento del bloqueo impuesto por Israel hace 12 años.

Un líder de Hamás, Fathi Hammad, dijo que la organización está cansada de esperar el levantamiento del bloqueo y da una semana a Israel para que abra la Franja. En caso contrario, añadió, habrá una "explosión" en la Franja y en Cisjordania.