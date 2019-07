HRW insta a realizar pagos 'ex gratia' a las víctimas de ataques aliados en Siria

MOSCÚ (Sputnik) — La ONG Human Rights Watch (HRW) instó a la coalición liderada por Estados Unidos a pagar compensaciones 'ex gratia' a las víctimas de sus ataques contra los yihadistas en Siria.

"Aunque la lucha activa contra el Estado Islámico puede haber terminado, los civiles afectados por los ataques de la coalición siguen sufriendo", señaló la subdirectora de HRW para Medio Oriente, Lama Fakih, refiriéndose a la organización designada terrorista en Rusia y otros países.

Hasta la fecha, la coalición pagó unos 80.000 dólares a las víctimas de un bombardeo que mató a 11 civiles en la provincia de Deir Ezzor en enero de 2019, pero otros cuatro ataques aéreos que mataron a 63 civiles en la provincia de Hasaka en 2017 y 2018 no derivaron en el pago de indemnizaciones.

"La coalición debería extender los pagos realizados en enero a los civiles perjudicados en otras acciones en Siria", insistió Fakih.

Investigadores independientes estiman que los ataques aéreos de la coalición causaron la muerte de al menos 7.000 civiles en operaciones militares en Irak y Siria desde septiembre de 2014.

Según HRW, la coalición no ha investigado a fondo estos ataques ni creó un programa de compensaciones 'ex gratia' (no obligatorias) u otra asistencia a civiles afectados por sus operaciones.

"EEUU debería desarrollar sin demora un proceso estandarizado de pagos ex gratia y llevar a cabo actividades de divulgación en lo posible con las comunidades afectadas para explicar y promove el proceso", instó la ONG en un comunicado difundido el 9 de julio.

Fundada en 1978 y con sede en Nueva York, la ONG Human Rights Watch vigila la observancia de los derechos humanos en más de 70 países.

En su sitio web, la organización sostiene que no acepta fondos del gobierno de forma directa o indirecta, o apoyo de ningún donante privado que pudiera comprometer su objetividad e independencia.

Uno de sus mayores donantes, sin embargo, es el magnate financiero George Soros, patrocinador de varias fundaciones que aportaron dinero para las llamadas revoluciones de colores en diversos países.

En 2010, Soros anunció una donación de 100 millones de dólares en el transcurso de 10 años para Human Rights Watch.