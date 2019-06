La Flota del Mar Negro vigila a un destructor estadounidense

🇺🇸 The Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Carney (DDG 64) transits the Canakkale (Dardanelles) Strait in route to the Black Sea Jun. 29, 2019. #usn #nato #navy #destroyer #ddg #canakkale @Saturn5_ @YorukIsik @GDBIW pic.twitter.com/Rdh7cvrlvc