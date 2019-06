Erdogan: Trump entiende motivos para desplegar los S-400 en Turquía

"El señor Trump entiende las preocupaciones de Turquía y las circunstancias de su adquisición", dijo Erdogan en una entrevista con el periódico japonés The Nikkei.

Erdogan prevé reunirse con Trump en el marco de la cumbre del G20 en Osaka, entre otras cosas, para discutir el tema de los S-400.

"Estoy seguro de que todo se puede resolver en el marco de las relaciones de alianza", señaló.

El 26 de junio la representante del Servicio Federal de Rusia para la Cooperación Técnico-Militar, María Vorobiova, declaró que Moscú concluirá la entrega a Turquía de los S-400 para fin de año.

Al mismo tiempo, el director general de la compañía rusa Rosoboronexport, Alexandr Mijéev, anunció que los primeros sistemas antiaéreos serán entregados en julio próximo.

Noticia relacionada: Turquía acusa a EEUU de atacar su política exterior

Turquía ha declarado en repetidas ocasiones que no renunciará a la compra de los S-400, acordada en 2017, pese a la presión de EEUU que afirma que los sistemas rusos no son compatibles con los estándares de la OTAN y ha amenazado con imponer sanciones a Ankara por su adquisición, en particular, suspender o anular el suministro de los cazas F-35 al país otomano.

El ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, advirtió que Ankara responderá a las eventuales sanciones por parte de Washington.

El S-400 (SA-21 Growler en la clasificación de la OTAN) es capaz de abatir aparatos aéreos de tecnología furtiva, misiles de crucero, misiles balísticos tácticos y táctico-operativos.

Con un alcance de hasta 400 kilómetros, el equipo ruso puede destruir objetivos a alturas de hasta 30 kilómetros.

Te puede interesar: Turquía rechaza la publicación de carta sobre los S-400 por parte del Pentágono