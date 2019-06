"A Irán no le sale rentable sabotear los petroleros"

"Teniendo en cuenta que las acciones de las compañías energéticas de EEUU crecieron el 13 de junio tras dos días cayendo, justo después del ataque a los petroleros en el golfo de Omán, está claro a quién le ha salido rentable el incidente. Irán por su parte ha dicho muchas veces que prefiere negociar: tanto en lo referente al acuerdo nuclear como a la tensión en la región", opina en diálogo con Sputnik.

El iraní resalta que el incidente con los dos petroleros ha tenido lugar en plena visita del primer ministro japonés al país persa y que, por tanto, no tendría sentido que el autor del sabotaje hubiera sido el propio Irán. "Irán no está interesado en una escalada", asegura Mirtorabi, por lo que "el sabotaje no beneficia de ninguna forma a Irán" ni económica ni políticamente. Especialmente, prosigue, cuando el país persa se ha mostrado dispuesto a limar asperezas y reducir la tensión en la región.

"Todo ello demuestra que Irán no pudo haber causado el sabotaje. Al contrario: Irán muchas veces ha avisado de que el golfo podía ser escenario de provocaciones y sabotajes por parte de ciertos grupos políticos a los que les sale rentable el conflicto y el caos en la región para alimentar sus intereses políticos", asegura.

Para Mirtorabi, los países de la región deben abordar la cuestión de la seguridad para reducir los incidentes de este tipo. Dice que Irán puede proponer soluciones a sus vecinos a partir de las que crear una zona común y segura.

Dos petroleros fueron atacados el 13 de junio en el golfo de Omán, a escasos kilómetros del estrecho de Ormuz. El ataque ocurrió en aguas territoriales de Irán, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Desde el Ministerio de Defensa de EEUU han acusado a Irán de cometer el ataque con torpedos y con minas.

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, acusó al país persa de colocar las minas en el casco de los petroleros Kokuka Courageous y Front Altair. De hecho, publicó un vídeo en el que, según su versión, se observa a militares iraníes retirando una mina sin explotar del casco de uno de los petroleros del golfo de Omán.