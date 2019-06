Líder supremo de Irán se opone a negociaciones "bajo presión" con EEUU

TEHERÁN (Sputnik) — Teherán nunca aceptará negociaciones "bajo presión" con EEUU porque no confía en Washington, declaró el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí.

"La República Islámica [de Irán] no tiene ninguna confianza en EEUU y la amarga experiencia anterior que tuvimos en las negociaciones con EEUU en el marco del PAIC (Plan de Acción Integral Conjunto), nunca se volverá a repetir porque ninguna nación libre y sabia aceptaría negociaciones bajo presión", dijo Jameneí en una reunión con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe.

En lo referente a las armas nucleares, el líder supremo iraní enfatizó que Teherán se opone a su fabricación.

"Nuestros veredictos religiosos [fetuas] prohíben fabricar armas nucleares, pero sepan que si tuviéramos la intención de producir armas nucleares, EEUU no podría hacer nada en contra, y la prohibición de EEUU nunca se convertiría en un obstáculo", afirmó.

Jameneí destacó que EEUU "de ninguna manera tiene competencia para decir qué país debe o no debe poseer armas nucleares porque tiene miles de ojivas nucleares en sus arsenales".

Asimosmo, Jameneí afirmó que EEUU no podrá cambiar el gobierno en Irán al igual que no lo ha podido hacer en los últimos 40 años.

"Nuestro problema con EEUU no es el cambio del régimen porque si incluso lo realmente persigue no será capaz de lograrlo, al igual que los anteriores presidentes de EEUU intentaron destruir la República Islámica en los últimos 40 años y no lo consiguieron", dijo.

Cuando Abe le informó que el presidente estadounidense, Donald Trump, le había dicho que "EEUU no busca cambiar el régimen en Irán", el ayatolá respondió que esas declaraciones son mentirosas.

"Si lo pudiera hacer lo haría pero no es capaz", comentó el líder supremo iraní.

Respecto a las declaraciones del primer ministro nipón sobre que EEUU siempre ha deseado imponer sus creencias y opinión a otras naciones, Jameneí contestó que "es bueno que lo reconozca" y advirtió que "los estadounidenses no respetarán límites para imponer su visión".

Shinzo Abe llegó el miércoles a Teherán en una visita oficial de tres días. Es el primer jefe del Gobierno nipón que visita Irán desde 1978.

El martes, de cara a la visita a Irán, Abe habló por teléfono con Trump.

A finales de mayo Trump viajó en una visita oficial a Japón.

Entonces durante una rueda de prensa el líder estadounidense, con el primer ministro nipón a su lado, aseguró que no busca un cambio de gobierno en Irán.

El 8 de mayo pasado, cuando se cumplió el primer aniversario del abandono por EEUU del PAIC, Irán anunció que dejaba de cumplir varios compromisos que asumió voluntariamente en el marco de este acuerdo, en particular, en lo relativo a las reservas del uranio enriquecido y del agua pesada.

Irán advirtió que empezaría a tomar medidas prácticas dentro de 60 días si no se daban avances por parte de los firmantes del pacto.

Anunció, en particular, que pararía la modernización del reactor nuclear de Arak y despreciaría las limitaciones del volumen de producción del uranio enriquecido.

El 10 de junio, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Yukiya Amano, confirmó que, según las últimas mediciones, Irán ha aumentado la producción del uranio de bajo enriquecimiento.