Abe, tras la reunión con Jameneí: Irán no planea producir ni usar armas nucleares

"El líder Jameneí declaró que su país no produce, ni producirá, no posee y no usa armas nucleares, y no tiene la intención de hacerlo en el futuro", dijo Abe tras una reunión con el ayatolá en Irán.

Shinzo Abe llegó a Teherán en una visita oficial de tres días. Es el primer jefe del Gobierno nipón que visita Irán desde 1978.

El 8 de mayo pasado, cuando se cumplió el primer aniversario del abandono por EEUU del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC, conocido como pacto nuclear), Irán anunció que deja de cumplir varios compromisos que asumió voluntariamente en el marco de este acuerdo, en particular, en lo relativo a las reservas del uranio enriquecido y del agua pesada.

Teherán explicó tal paso con las violaciones del pacto por EEUU y sus sanciones impuestas contra Irán, así como con la incapacidad de otros signatarios del PAIC (Alemania, Francia, Reino Unido, China y Rusia) de resolver los problemas que surgieron en relación con eso.

Irán advirtió que empezaría a tomar medidas prácticas dentro de 60 días si no hay avances por parte de los países europeos firmantes del pacto.

Anunció, en particular, que pararía la modernización del reactor nuclear de Arak y despreciaría las limitaciones del volumen de producción del uranio enriquecido.

El 10 de junio el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Yukiya Amano, confirmó que, según las últimas mediciones, Irán ha aumentado la producción del uranio de bajo enriquecimiento.

