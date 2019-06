Asesor de Abás pone en duda el acuerdo del siglo por la crisis política en Israel

"Teniendo en cuenta la alianza entre EEUU e Israel, la de los señores Trump y Netanyahu, la de las fuerzas de extrema derecha en ambos países, esto [unos comicios más en Israel] podría significar que el 'acuerdo del siglo' se pospondrá a octubre o se olvidará por completo", dijo Shaath.

El asesor de Abás cree que el presidente de EEUU, Donald Trump, no querrá incomodar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para quien, durante la campaña electoral, no son beneficiosas concesiones algunas en los asuntos relacionados con el conflicto palestino-israelí, ni fricciones con la Administración estadounidense.

Al ganar las elecciones parlamentarias en abril, la derecha israelí, encabezada por Netanyahu, no logró formar un gobierno, disolvió la Knéset para que la oposición de ultraizquierda no llegue al poder, y convocó nuevas elecciones para el 17 de septiembre.

EEUU anunció previamente que presentará la parte económica de su plan en la reunión que se celebrará del 25 al 26 de junio en la capital de Bahréin, con participación de ministros de Finanzas y líderes empresariales regionales y mundiales.

Entretanto, los palestinos han declarado que no acudirán, puesto que ni siquiera se les ha consultado a la hora de preparar el foro.

La dirección palestina ya boicotea a Estados Unidos desde diciembre de 2017, cuando Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel y ordenó el traslado a esta ciudad de la embajada norteamericana, desde Tel Aviv.

"Hemos visto detalles en acciones concretas y no en documentos secretos. Para nosotros ya no hay ningún secreto. Sabemos que está pasando si el señor Trump actúa en contra de la política de EEUU desde los tiempos de los acuerdos de Oslo, ordena al Departamento de Estado que no critique ninguna actividad en torno a los asentamientos israelíes", afirmó el asesor de Abás.

El proceso de paz, según Shaath, se debatirá en la próxima reunión entre el líder palestino Mahmud Abás y el presidente ruso Vladimir Putin.

"Para nuestro presidente, siempre son importantes las reuniones con las autoridades rusas. Rusia siempre ha respetado el derecho internacional, actuó en la medida de lo posible como pacificador, un agente honesto. El apoyo que nos brinda Rusia para resolver el problema palestino-israelí nos convence de que debemos seguir comprometidos con el proceso de paz, pero que sea apoyado por Rusia, y no aquel que profundice el dominio estadounidense en el Oriente Medio", señaló Shaath.