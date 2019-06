Rohani critica los esfuerzos de EEUU por evitar que Irán obtenga armamento nuclear

TEHERÁN (Sputnik) — El presidente de Irán, Hasán Rohani, declaró que los esfuerzos de EEUU por evitar que el país persa tenga armamento nuclear no tienen fundamentos.

"[EEUU] nos habían amenazado cuando supuestamente nos superaban en fuerza militar, y hoy dicen que no buscan guerra con Irán y solo se esfuerzan por evitar que no tengamos bomba atómica, lo que no tiene ningún fundamento", comentó Rohani citado por su sitio web oficial.

Refiriéndose a las declaraciones de las autoridades estadounidenses, el presidente iraní comentó que su país no tiene otra salida que seguir resistiendo hasta que EEUU, que abandonó el pacto nuclear, vuelva al "estado normal".

Irán ha declarado en reiteradas ocasiones que no aspira a obtener armamento nuclear.

El 2 de junio, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció que Washington está dispuesto a mantener conversaciones con Teherán sin condiciones previas, y al mismo tiempo advirtió que EEUU seguirá haciendo frente a la "política malintencionada" de Irán.

Las tensiones entre Washington y Teherán continúan en aumento desde mayo de 2018, tras la retirada unilateral de EEUU del acuerdo nuclear con Irán y la imposición de varias baterías de sanciones contra la república islámica.

Te puede interesar: ¿Escalará el conflicto en Irán hasta un punto de no retorno?

También Teherán anunció el 8 de mayo pasado la decisión de abandonar una parte de los compromisos asumidos en el marco del acuerdo.

Estados Unidos comenzó en las últimas semanas a incrementar sus fuerzas en Medio Oriente en lo que el consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, describió como un claro mensaje a Irán.

Los refuerzos incluyen un grupo de ataque con portaaviones, misiles Patriot, bombarderos B-52 y cazas F-15, según el Departamento de Defensa.

El 24 de mayo, EEUU anunció el envío de 1.500 efectivos y un batallón de sistemas de defensa antiaérea Patriot y aviones de reconocimiento a Medio Oriente, según el Pentágono, debido a "múltiples informes creíbles de que grupos subsidiarios de Irán tienen la intención de atacar al personal de Estados Unidos" en esta región. Tampoco se descarta el despliegue de tropas y armas adicionales en Medio Oriente en el caso de que se identifiquen nuevas amenazas.

Noticia relacionada: Tres variantes de una guerra de EEUU contra Irán

El líder supremo de Irán, ayatolá Ali Jamenei, afirmó entretanto que su país no tiene intención de ir a la guerra con Estados Unidos, pero que seguirá resistiendo las presiones de Washington.