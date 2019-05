Liberado un italiano tras pasar tres años en el cautiverio terrorista en Siria

"El compatriota Alessandro Sandrini fue liberado gracias a unos esfuerzos realizados en territorio extranjero de forma coordinada y sinérgica por la inteligencia italiana, la policía judicial y la unidad de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores", anunció el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Según el periódico La Repubblica, la liberación de Sandrini fue confirmada por su padre, Gianfranco.

"Mi hijo está en libertad. Todavía está en Siria pero en manos de nuestros carabineros. Estoy muy feliz. Es el fin de una pesadilla. Ahora voy a Roma y espero poder hablar con él por teléfono esta noche", dijo.

Según el diario italiano, la liberación de Sandrini fue inicialmente anunciada por el llamado 'Gobierno de Salvación', organización antigubernamental ubicada en la provincia siria de Idlib y vinculada al grupo terrorista Frente Al Nusra (prohibido en Rusia).

La organización afirmó que consiguió liberar al italiano gracias a negociaciones con los bandos criminales que le retenían.

Sandrini se fue a Turquía en octubre de 2016 para vacaciones; de Estambul viajó a Adana, localidad ubicada a 180 kilómetros de Alepo, y luego desapareció.

En julio de 2018 en las redes sociales apareció un vídeo con Sandrini, en un vestido naranja similar al que usan para sus víctimas los terroristas de ISIS (autoproclamado Estado Islámico, proscrito en Rusia), y con dos hombres armados en máscaras negras en el fondo.

"Hace dos años que estoy en la cárcel y ya no puedo más, estoy cansado por dentro. Pido a Italia que resuelva esta situación pronto porque me han dicho claramente que están hartos y que me matarán", dijo en la grabación, publicada por el grupo de inteligencia SITE Intel Group que monitorea las amenazas terroristas.

En su patria, la provincia italiana de Brescia, Sandrini es figurante de "un par" de casos criminales y sigue vigente una orden de arresto emitida en su contra por un robo.