El deseo de una 'OTAN árabe' hace aguas desde dentro

"A pesar de que desde el Gobierno de EEUU y desde los países árabes se afirma que el objetivo de la nueva alianza militar será apoyar 'la paz en las regiones de Asia Occidental', todos tienen claro que estará dirigida, sobre todo, a contener a Irán", opina el diario, y define esa 'lucha por la paz' como "una excusa" para fundar la organización.

El periódico conservador iraní acusa a los estados de la alianza de lanzar todo tipo de acusaciones contra Irán —incluida la de ser cómplice del terrorismo- en nombre de la paz mundial y de la humanidad. Ellos definen a Teherán como "la principal amenaza para la seguridad" no solo de Oriente Medio, sino de toda la humanidad. La OTAN árabe será, dice, el medio con el que pretenderán resolver los problemas con los que se han ido topando en la región oriental.

Según Kayhan, los estadounidenses necesitan urgentemente socios que se comprometan en la causa contra Irán en Oriente Medio porque, si los pierden por el camino, deberá cerrar todas sus bases militares del golfo. Algo que no lo desean de ninguna forma. Acusa a EEUU de que sus armas acaban en manos de los terroristas y de acusar a la vez a Irán de ser su principal patrocinador.

"EEUU obliga a los países de la región a comprar armamento militar caro. Un armamento que necesita Estados Unidos para presionar a Irán y que 'por arte de magia' acaba en manos de los grupos extremistas y terroristas de la región. Los estadounidenses justifican que están presentes desde hace tiempo para enfrentarse al terrorismo (…) afirmando que su patrocinador principal en la región es Irán", expone el periódico iraní.

Sin embargo, la estrategia de EEUU podría estar haciendo aguas debido a un país árabe que de repente no quiere unirse al coro de países contra Irán: Egipto. Desde que Abdelfatá Sisi llegó a la presidencia del país en 2014, el Cairo comenzó a acercarse tímidamente a Irán. Como mínimo, a no mostrarse partidario de presionarlo. Kayhan señala que en uno de sus artículos Reuters advirtió que el Cairo había visto en la 'OTAN árabe' un paso más para presionar a Irán y que precisamente por eso no estaba preparado para cooperar con Estados Unidos si ese era el caso.

Pero contener a Irán no es el único objetivo de la 'OTAN árabe', según el periódico iraní. Advierte de que el bloque político-militar de Oriente Medio también se ha marcado contrarrestar la influencia de Rusia y de China en la región. Algo que tampoco gusta en el Cairo, que desde hace tiempo se fuerza por no sacrificar su cooperación con Moscú en aras de su política exterior y de su relación con EEUU.

"Así que crear en Oriente Medio un bloque político-militar ahora mismo va en contra de las bases en las que se fundamenta la política exterior que está practicando Egipto", explica el periódico.

Catar es otro país reticente a colaborar en un bloque de estas características. Doha ya ha avisado a Washington de que, si el objetivo de una alianza así es ir en contra de Irán, se negará categóricamente a formar parte de él.

Omán va por el mismo camino, señala el periódico. La política exterior que practica el país durante los últimos años "ha demostrado que no es partidario de un enfrentamiento en la región ni con Irán ni con ningún otro país árabe", explica.

Así que la falta de una posición sin fisuras entre las naciones regionales cuando se trata de apoyar una 'OTAN árabe' ha obligado a Arabia Saudí a convertirse en el país que apoya más visiblemente una alianza así y a realizar los mayores esfuerzos diplomáticos para que, aun así, se llegue a un acuerdo. Algo que todavía no ha logrado precisamente por la ausencia de Egipto.

Las contradicciones que han surgido recientemente en las relaciones entre Washington y varios estados árabes no se limitan a la cuestión de la 'OTAN árabe', prosigue el periódico. La cuestión es más global y radica en el viraje de las políticas de muchas naciones de la región de Occidente a Oriente. Este cambio es gradual, "pero ahora ya no podemos ignorarlo".

