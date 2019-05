Netanyahu ordena continuar ataques masivos contra "terroristas" en Gaza

"Les he dado instrucciones a las FDI esta mañana para continuar los ataques masivos contra elementos terroristas en la Franja de Gaza, y también he ampliado las fuerzas en la frontera de la Franja de Gaza con blindados, artillería e infantería. Hamás tiene la responsabilidad no solo por sus ataques y acciones, sino también por las actividades de Yihad Islámica, y está pagando un precio muy alto", declaró Netanyahu durante una reunión de su gabinete de seguridad.

El primer ministro insistió en que la población se atenga a las instrucciones para mantenerse a salvo.

"Pido a los ciudadanos israelíes que respeten estrictamente las instrucciones de la retaguardia; esas instrucciones salvan vidas. Estamos trabajando, y continuaremos trabajando, para restaurar la calma y la seguridad a los residentes del sur", manifestó.

Más de 400 cohetes fueron disparados desde Gaza hacia Israel entre el 4 y el 5 de mayo.

Buena parte de estos proyectiles cayeron en zonas despobladas, o fueron interceptados por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro, pero aún así el intenso bombardeo causó decenas de heridos por esquirlas y al menos una víctima mortal

Desde que comenzó la escalada de tensión en la noche del 3 de mayo, los militares israelíes atacaron unos 220 objetivos en Gaza, entre ellos lanzaderas de cohetes, túneles militares, talleres de fabricación de armas, depósitos de municiones, sitios de entrenamiento y centros de mando de los grupos Hamás e Yihad Islámica.

Según los medios palestinos, los ataques israelíes provocaron al menos siete víctimas mortales, entre ellas una mujer embarazada de ocho meses y su hija de 14 meses, así como decenas de heridos.

Sin embargo, portavoces de las FDI afirmaron que la madre y su bebé murieron alcanzadas por los proyectiles de Hamás e Yihad Islámica, que habrían caído sin cruzar la frontera entre Gaza e Israel.

Aunque responsables israelíes insisten en que no hay conversaciones con Hamás para lograr una tregua, varios medios hebreos sostienen lo contrario.

Distintos líderes de los grupos palestinos de Gaza se encuentran estos días en El Cairo, un país que el mes pasado medió entre Israel y Hamás.

El lanzamiento de cohetes desde la Franja continúa a primera hora de la tarde de este 5 de mato después de un periodo de calma de más de dos horas.