Palestina afirma que la OLP no se doblegará a las presiones de EEUU e Israel

"Decimos no y no a cualquier iniciativa que no reúna las demandas mínimas del pueblo palestino", recalcó el primer ministro palestino en un acto en que se celebraron los 150 años de la creación de la municipalidad de Nablús, en la Cisjordania ocupada.

© REUTERS / Lucas Jackson Bernie Sanders tacha de "racista" al Gobierno de Netanyahu

Shtayyeh salió al paso de los rumores que sugieren que la OLP se doblegará a las presiones de Estados Unidos e Israel para que acepte el "acuerdo del siglo" que Washington está ultimando para resolver el conflicto entre Israel y los palestinos.

Habló de un "mínimo" de demandas que no especificó pero que los palestinos han dicho que pasa por aceptar que Jerusalén es también la capital de un futuro Estado palestino.

Desde diciembre de 2017 no hubo ningún tipo de contacto oficial entre Estados Unidos y los palestinos debido al reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte del presidente Donald Trump.