Países árabes aliados de Israel "chantajean" a Palestina para que acepte acuerdo del siglo

"Algunos países árabes, especialmente Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, están muy interesados en el acuerdo del siglo", dijo el funcionario palestino.

© AP Photo / Nariman El-Mofty Egipto no cederá el territorio del Sinaí a los palestinos en el "acuerdo del siglo"

Agregó que se estaban sirviéndose "de todos los medios, incluido el chantaje político y financiero, para forzarnos a los palestinos para que aceptemos, a pesar de todos los peligros que entraña para la causa palestina".

El funcionario enfatizó que la dirección palestina no se someterá a la presión árabe, estadounidense o israelí para aceptar el acuerdo.

Este domingo, el presidente palestino, Mahmud Abás, declaró que Estados Unidos no tiene nada que ofrecer a su país tras las decisiones que adoptó desde 2017, cuando reconoció a Jerusalén como capital del estado judío.

"¿Qué les queda para ofrecernos? Ya no tienen nada para ofrecernos que nos pueda hacer felices. Nos han tomado Jerusalén y los territorios ocupados, han suspendido (los derechos de) los refugiados y han legitimado los asentamientos. Quieren engañarnos. No tienen nada que ofrecernos. Incluso si quieren ofrecernos algo, será peor que cualquier otra cosa", recalcó Abás durante una reunión de urgencia con los ministros de Exteriores de la Liga Árabe celebrada en El Cairo.

Abás añadió que cuando se reunió con el presidente Donald Trump por cuarta vez todavía creía que podía resolverse el conflicto ya que el líder norteamericano le dijo que creía en la solución de los dos estados sobre la base de las fronteras de 1967, y que estaba dispuesto a desplegar tropas de la OTAN en la Cisjordania ocupada.

Sin embargo, dos semanas más tarde, en diciembre de 2017, Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel y ordenó el traslado de su embajada a esa ciudad.

Según Abás, el primer ministro Benjamín Netanyahu no cree en la paz y no deja de decir que no puede negociar con los palestinos, "a pesar de que nosotros extendemos nuestra mano hacia él para lograr una paz real basada en la legitimidad internacional".

Abás también denunció que desde la firma de los acuerdos de Oslo en 1993, Israel no ha aplicado ningún artículo firmado con los palestinos, ni tampoco ninguna resolución de las 722 aprobadas por las Asamblea General de la ONU, ni ninguna de las 86 resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad.