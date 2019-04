Israel prepara la demolición de cientos de viviendas palestinas en Jerusalén

Las casas se construyeron en su momento sin obtener permiso de obras, como ocurre con un gran número de viviendas en Jerusalén este debido a que las autoridades municipales no suelen autorizar la construcción de viviendas por parte de los palestinos.

"No es que nosotros no quisiéramos obtener el permiso de obras, sino que [las autoridades municipales] no nos lo dieron", dijo Walid Shweiki.

© REUTERS / Amir Cohen "Todo lo que hace Netanyahu va en contra del Derecho Internacional"

"La familia crece, tienes una esposa e hijos. ¿Adónde puedes ir a vivir? ¿A la calle? Necesitas un lugar para vivir", dijo Shweiki.

Más de 60 de los edificios amenazados se construyeron sin permiso en una zona en la que el ayuntamiento de Jerusalén prevé que haya un bosque.

El ayuntamiento denunció ante los tribunales a los propietarios de las viviendas, pero algunos de ellos presentaron recurso. Al cabo de varios años, en marzo, un tribunal de distrito autorizó la demolición de las viviendas.

