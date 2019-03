La UE no reconoce los Altos del Golán como parte de Israel

MOSCÚ (Sputnik) — La UE todavía no reconoce los Altos del Golán como parte de Israel, a pesar de la declaración del presidente de EEUU, Donald Trump, declaró la portavoz de la jefa de la diplomacia europea, Maja Kocijancic.

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en su cuenta de Twitter que ha llegado el momento de reconocer los Altos del Golán sirios como parte de Israel.

© REUTERS / Ammar Awad La Liga Árabe apoya el derecho de Siria sobre los Altos del Golán, ocupados por Israel

"La posición de la UE no ha cambiado. La UE, de conformidad con el derecho internacional, no reconoce la soberanía israelí sobre los territorios que ocupó desde julio de 1967, incluidos los Altos del Golán, y no los considera como parte del territorio israelí", dijo Kocijancic.

Previamente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, agradeció la declaración de Trump.

La oficina de Netanyahu dijo este jueves que el primer ministro mantuvo una conversación telefónica con Trump minutos después del anuncio del presidente.

Netanyahu viajará a la Casa Blanca la semana próxima, una visita que en Israel se interpreta como una decisión de Trump de recalcar su apoyo a Netanyahu en las elecciones del 9 de abril.

Temas relacionados: Turquía critica a EEUU por apoyo de acciones de Israel que socavan integridad de Siria

Los Altos del Golán fueron ocupados por el ejército israelí en la guerra de 1967 y el parlamento israelí aprobó posteriormente una ley integrándolos en el estado judío, aunque la comunidad internacional no ha reconocido esa anexión.