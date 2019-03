Publican el vídeo de la interceptación de dos misiles sobre Tel Aviv

En la grabación se puede ver cómo dos bolas de fuego se mueven rápidamente en el cielo nocturno de la metrópoli israelí y después desaparecen en el firmamento.

Según medios israelíes , los dos cohetes fueron disparados desde la Franja de Gaza y se movieron hacia el mismísimo corazón de Tel Aviv.

Es el primer incidente de este tipo que se produce desde la guerra del 2014 y evidencia una dramática escalada de la violencia por parte de grupos terroristas varias semanas antes de la celebración de las elecciones a la Knéset —el Parlamento unicameral de Israel-.

© AP Photo / Hatem Ali Israel y la Franja de Gaza intercambian golpes de misiles

Israel responsabilizó a Hamás por el ataque contra Tel Aviv. Sin embargo, esta información aún no se ha confirmado. Un miembro del movimiento islamista Hamas declaró a The Times of Israel que el grupo "no tiene ningún interés en una escalada".

De acuerdo con el periódico Haaretz, el Ejército israelí considera que los cohetes fueron lanzados por un error cometido durante unos trabajos de mantenimiento. Como resultado, los militares israelíes tuvieron que activar su sistema de defensa antimisiles. Además, el Ejército del país hebreo respondió con ataques contra al menos 100 blancos en Gaza.

