Un pintor español vive la guerra en Siria y plasma su experiencia en un lienzo

El artista visitó el país árabe en septiembre del año pasado con la finalidad de presenciar la misión del Ejército ruso sobre el terreno y ahora está plasmando su experiencia en un lienzo.

Pérez-Reverte ha dejado testimonio de esta visita en su cuenta de Twitter. Allí colgó una foto del artista trabajando en un cuadro sobre Siria. La publicación contó con una gran acogida del público, que saludó la nueva obra del pintor.

Encontré a Augusto @DalmauFerrer en su estudio, trabajando en lo último suyo: una de las escenas que vio en Siria. El cuadro lo presentará en Moscú en mayo. pic.twitter.com/xmHpdkFFgB — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) March 13, 2019

​Sputnik se ha puesto en contacto con el artista, quien nos comentó que lleva más de tres meses trabajando con el cuadro, pero que aún le falta por pintar el lado derecho del lienzo donde estarán situados los soldados rusos en misión de protección.

"En todas las guerras que he estado es la población la que más sufre, y al igual que Rusia he visto a otros Ejércitos esforzándose en la ayuda humanitaria. Con este cuadro quiero plasmar la ayuda de Rusia al conflicto sirio, no sólo en armas, sino también en alimentos y medicinas. Esto es lo que vi cuando estuve en Siria con el Ejército ruso", subraya el artista.

El 'Pintor de batallas', como le bautizó el escritor Arturo Pérez-Reverte, es considerado el mejor pintor vivo de temática histórica y bélica. Académico de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Gran Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil, Ferrer-Dalmau viajó a Siria el pasado 29 de septiembre invitado por el Ministerio de Defensa de Rusia para recorrer las calles devastadas de Alepo en compañía de las tropas rusas.

