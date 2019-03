La Policía israelí evacúa la Explanada de las Mezquitas tras el lanzamiento de un explosivo

Unos sospechosos llegaron al cuartel de la Policía y "lanzaron un cóctel molotov contra el lugar", señaló un portavoz policial.

Tras la explosión, que causó un abundante humo negro, se evacuó el complejo, que se encuentra en la zona este de la ciudad, ocupada por Israel, y se ordenó el cierre de todos sus accesos.

La Policía arrestó a tres sospechosos de haber perpetrado el ataque, que daño el puesto policial y, según el digital The Times of Israel hirió levemente a un agente que inhaló humo, aunque la Policía no confirmó esta información.

La tensión en torno a la Explanada de las Mezquitas —el tercer lugar más sagrado para los musulmanes y el primero para los judíos— en las últimas semanas ha aumentado por la disputa entre Israel y los palestinos en la zona de la Puerta Dorada, un acceso vetado por las autoridades israelíes donde grupos de fieles palestinos han comenzado a orar hace poco.

Cerca de la Puerta Dorada se encuentran las oficinas del comité de patrimonio islámico, cerradas por Israel en 2003 por presuntas actividades políticas y que volvió a ser clausurado hasta nueva orden en el 2017 por una sentencia judicial.

Representantes israelíes mantuvieron un encuentro ayer (el 11 de marzo) en Amán, la capital de Jordania, con autoridades de este país, que gestiona el complejo junto a responsables musulmanes locales.

La reunión acabó sin acuerdo sobre el futuro del espacio causa de las disputas.