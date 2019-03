"Europa debería enfocarse en los misiles de rango medio de Irán"

El experto en proliferación de misiles en Oriente Medio y el Magreb considera posible un pacto con Teherán incidiendo, precisamente, en el límite de un rango de alcance de 2.000 kilómetros decretado por el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

"Este acuerdo es alcanzable y capaz de bloquear desarrollos desestabilizadores en el futuro, aunque no se aborden muchos problemas regionales relacionados con los misiles", sostiene.

© AP Photo / Rahbar Emamdadi/Mehr News Agency Irán lanza por primera vez un misil de crucero de submarino desde posición sumergida (vídeo)

Hinz examina el programa de misiles de Irán, su filosofía y propósito, en el documento 'A Roadmap to Pragmatic Dialogue on the Iranian Missile Programme' (Hoja de ruta del diálogo pragmático sobre el programa de misiles iraníes).

Reconoce la "limitada desventaja" de Europa y recomienda fijar el horizonte de la negociación en dos objetivos en torno a la capacidad del programa iraní de misiles.

Teherán defiende su derecho a desarrollar el programa misilístico y afirma que este no viola las resoluciones de las Naciones Unidas, en particular la número 2231 que avala el pacto nuclear del año 2015.