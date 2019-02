¿Otro frente antiiraní condenado al fracaso?

"La cumbre en Varsovia estaba condenada al fracaso, porque se basó en la falsa idea de que existe una amenaza, falsa, llamada Irán. [Quienes participaron en esa cumbre] no lo hicieron estando realmente dispuestos a resolver los problemas reales de Oriente Medio y no fueron honestos. Irán forma parte de la solución a todos los problemas de Oriente Medio, y no es parte del problema ni una amenaza contra la que se deba fundar algún tipo de alianza o coalición", denuncia Kazem.

El objetivo de quienes impulsan crear una suerte de OTAN árabe, prosigue Kazem, es acabar marginando y condenando al olvido la cuestión palestina. Siendo precisamente este el mayor problema en la región, y no Irán. Kazem va más lejos: quienes impulsan la idea de que Irán constituye una amenaza —Estados Unidos, Israel y varios países árabes más— violan los derechos de los palestinos. Al igual que ocurrió con la propia cumbre en Varsovia, la idea de crear una OTAN árabe contra la república persa está "condenada al fracaso" desde su propia concepción.

La reunión ministerial que se celebró en Varsovia los días 13 y 14 de febrero —y en la que participaron 60 países— se circunscribió a los problemas en Oriente Medio, a las cuestiones que atañen al mundo y a la estabilidad en la región, pero el ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo ante la prensa que Israel y sus socios mantenían un interés común: "La guerra contra Irán". Lo dijo ante las cámaras y el vídeo se intentó eliminar de las redes sociales en la medida de lo posible.

"A la hora de la verdad [la cumbre] estuvo dirigida a poner a Irán en el punto de mira", escribió el periodista venezolano Ramón Lobo en El Periódico. Estados Unidos sigue obstinado en derrocar el régimen de los ayatolás con la ayuda de Israel y de Arabia Saudí con un plan similar al de Irak, añadía Lobo en el periódico español.

"Están repitiendo el guion previo a la invasión de Irak en marzo del 2003. No se han molestado en buscar sinónimos que disimulen un poco, o evitar las mentiras más groseras. Es un corta pega. En una comparecencia en el 2002 en el Congreso de EEUU, Netanyahu 'garantizó efectos positivos enormes' en la región si se derrocaba a Sadam Husein", recuerda.

A propósito de la publicación, Kazem asegura que no sabe lo que tienen en mente desde EEUU, pero que cualquier similitud entre las circunstancias de ese período [la invasión de Irak] y la época actual, así como la comparación misma entre Irán e Irak son erróneas.

"No hay dudas de que en la mente de muchas de estas personas [de la Administración estadounidense y de Israel] y en las acciones se acepta con mucho gusto la animadversión hacia la República Islámica de Irán. Netanyahu y sus amigos mostraron sin tapujos su agresividad. Pero Irán es un país completamente distinto y la situación actual es diferente", defiende.

Argumenta que se debe tener en cuenta que las voces que abogan por derrocar el régimen iraní se han estado escuchando "durante 40 años" y que hoy en día se vuelven a escuchar cuando "toda una serie de círculos políticos estadounidenses e israelíes intentan saltarse el derecho internacional, la diplomacia y el mundo multipolar".

Kazam añade que los intentos por parte del Gobierno estadounidense de obligar a los países de la Unión Europea de cambiar su parecer y romper con el acuerdo nuclear firmado con Irán han resultado en vano. "Incluso los socios europeos de EEUU, a pesar de las críticas vertidas durante la cumbre de Varsovia (…) y durante la Conferencia de Seguridad de Múnich se mantuvieron en sus trece y apostado por respetar las reglas del derecho internacional", dice el iraní.

