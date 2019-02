Una trama de espías para sacar a un científico nuclear de Irán

Y es que el experto nuclear, de 47 años, posiblemente participó en el asesinato de Mostafa Ahmadi Roshan, un destacado científico y director de las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Natanz, en Irán, que falleció por una bomba lapa adosada a su auto en 2012.

El MI6 británico, el Mossad israelí y la CIA fueron los encargados de organizar el operativo, que se extendió desde Irán hasta Francia y, de ahí, al Reino Unido. En esta última parte del trayecto por el canal de la Mancha el científico viajó en una patera junto a un grupo de inmigrantes para no llamar la atención, ya que el Reino Unido temía consecuencias al ser uno de los firmantes —no así Estados Unidos— del acuerdo nuclear con Irán.

Según Daily Express, se temía por que las autoridades persas reconociesen al científico como autor del asesinato de 2012.

El iraní era de vital importancia para la inteligencia británica porque tenía información de primera mano sobre el programa nuclear de Teherán.

Hasán Behestipour, columnista político iraní del canal de televisión Press TV, cree que el científico realmente era un espía israelí y que el escándalo en torno a la extradición del iraní de territorio persa "no es otra cosa que información tóxica que recuerda a una historia de detectives". Así, ha dicho que en el pasado ya hubo momentos en los que terceros países sacaron de Irán a agentes israelíes.

"Publican este tipo de noticias de tanto en cuando y después dicen que, basándose en la información que ha facilitado esa persona, se puede hablar de que se ha filtrado información de Irán (…) Antes ya hubo casos similares que recibieron cobertura en la prensa occidental. Sin embargo, esto es más una historia de espías que no tienen nada que ver con la realidad", dice.

Sobre el programa nuclear de Irán, Behestipour ha querido dejar claro que es completamente transparente y que se somete al control del Organismo Internacional de la Energía Atómica.

Sin embargo, para el experto israelí en relaciones y seguridad internacionales del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, Simon Tsipis, cree que lo ocurrido con el científico de 47 años es completamente cierto.

"El científico iraní no fue secuestrado, sino sacado [de Irán] a petición suya y debido a la amenaza que suponía que se revelase que cooperó durante muchos años con el Mossad y que ayudó a eliminar a los físicos nucleares iraníes. No descarto que este iraní no sea el único. El Mossad también tiene otros recursos humanos dentro de la república", ha dicho.

El experto israelí señala que Israel también se puede infiltrar en el programa nuclear de Irán mediante otros servicios de inteligencia de países aliados.

"Existe una estrecha cooperación entre los servicios de inteligencia como el Mossad, el MI-6 británico, la CIA estadounidense y la DGSE francesa. Cada una de estas comunidades de inteligencia tiene recursos únicos y se complementan entre sí; cooperan entre ellas, sobre todo cuando se trata de Irán", opina.