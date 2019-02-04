Más de 50 afectados por una fuga de gas en un tribunal turco

Según el gobernador de la urbe, Ersin Yazici, la fuga se produjo a las 12.00 hora local en el sótano del edificio.
Adliyede gaz sızıntısı: 54 kişi zehirlendi!#Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 54 kişi zehirlendi. #BalıkesirValisi #ErsinYazıcı, zehirlenenlerden 4'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı. pic.twitter.com/3YkwVeZm1Y— Yeni Şafak 3. Sayfa (@ys_ucuncusayfa) February 4, 2019
Todos los afectados fueron hospitalizados, cuatro de ellos se encuentran en estado grave.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı gazdan etkilenen sayısını 54 olarak açıkladıhttps://t.co/GiyjfPA0OQ pic.twitter.com/mv34aFsDfD— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) February 4, 2019
Las autoridades empezaron a investigar el incidente.
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