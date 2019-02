Bagdad: Trump no ha pedido autorización para vigilar a Irán desde Irak

Trump dijo antes al canal de televisión CBS que EEUU mantiene su presencia militar en Irak para poder seguir el comportamiento de Irán.

"Trump no ha pedido autorización a Irak para mantener la presencia militar de EEUU con el fin de vigilar a Irán", declaró Salih.

Además señaló que el Gobierno iraquí espera explicaciones de EEUU sobre la cantidad de sus efectivos y la misión que se les encomienda.

© REUTERS / Thaier Al-Sudani Ministerio de Defensa iraquí: Bagdad no necesita tropas extranjeras en su suelo

El presidente de Irak recordó que "las fuerzas estadounidenses no tienen derecho a hacer nada que no esté estipulado en el convenio firmado", y agregó que los militares de EEUU no pueden vigilar a Irán, por lo que Irak no lo permitirá.

Afirmó que Irak ve su misión en desarrollar las relaciones con los países limítrofes, incluido Irán, y no quiere actuar como "parte ni eje del conflicto entre otros países".

EEUU y sus aliados están llevando a cabo desde 2014 en Siria e Irak una operación contra ISIS (el llamado Estado Islámico, grupo terrorista proscrito en Rusia y otros países), con la particularidad de que actúan en Siria sin el consentimiento de sus autoridades oficiales.

Fotos: Donald Trump visita una base estadounidense en Irak

Trump anunció en diciembre pasado que EEUU retirará sus tropas de Siria, sin concretar la fecha final de su salida.