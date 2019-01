EEUU y el Talibán, a punto de acordar la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán

MOSCÚ (Sputnik) — EEUU y el movimiento radical Talibán pactarían pronto un acuerdo sobre la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán a cambio de la promesa de los talibanes de no permitir que grupos terroristas como Al Qaeda* ingresen en el país, escribe The New York Times citando fuentes familiarizadas con las negociaciones en Catar.