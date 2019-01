Enviado de la ONU: nueva ronda de consultas yemeníes puede celebrarse en febrero

"La próxima ronda de las negociaciones deberá centrarse en la solución política del conflicto; por ahora no sabemos cuándo y dónde se celebrará aunque existen ciertas opciones las que no voy a comentar; espero que las negociaciones tengan lugar en breve y ya he dicho que confío en que se celebren en febrero", dijo el diplomático británico.

En diciembre de 2018 los bandos del conflicto en Yemen celebraron en Suecia negociaciones auspiciadas por la ONU, cuyos éxitos principales fueron la retirada de las tropas del puerto de Al Hudeida, que desde julio pasado fue escenario de combates, y el establecimiento de una tregua en la zona.

Yemen vive desde 2014 un conflicto armado entre los partidarios del presidente Abdo Rabu Mansur Hadi y los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Alá.

En marzo de 2015, intervino en el conflicto, del lado del Gobierno legítimo, una coalición encabezada por Arabia Saudí e integrada mayormente por países del golfo Pérsico.

Según los datos de la ONU, el conflicto yemení provocó la muerte de al menos 16.000 civiles; más de 24 millones, o el 80% de la población yemení, necesitan asistencia humanitaria.