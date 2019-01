Pompeo: EEUU continuará con los ataques aéreos en Oriente Medio

"Nuestros ataques aéreos en la región continuarán siempre que sigan surgiendo objetivos", manifestó Pompeo desde El Cairo según declaraciones difundidas por el Departamento de Estado.

© AP Photo / Hasan Jamali EEUU "debería tener cuidado" con el cambio de régimen en Oriente Medio

Añadió que EEUU está listo para realizar nuevos ataques militares contra el Gobierno de Siria si necesita disuadirlo de usar armas químicas.

"La administración [del presidente Donald] Trump no se quedó de brazos cruzados cuando [el presidente de Siria] Bashar Asad usó armas químicas contra su población, y el presidente Trump descargó la furia del ejército de EEUU no una sino dos veces, con apoyo de aliados, y está dispuesto a hacerlo de nuevo, aunque esperamos que no tenga que hacerlo", expresó Pompeo en un comunicado desde El Cairo.