Los talibanes ponen condiciones al diálogo con Kabul

En esa declaración, los talibanes exigen a Kabul que cancele de inmediato el acuerdo de seguridad vigente con Estados Unidos, se disculpe por los "delitos" cometidos y se comprometa a entregar "traidores nacionales, violadores de derechos humanos y criminales" a una "corte islámica", para que sean enjuiciados.

Una delegación del Gobierno afgano se desplazó el pasado 18 de diciembre a Abu Dabi para sondear las posibilidades de un diálogo directo con el Movimiento Talibán, cuyos representantes también se encuentran en la capital emiratí.

En las consultas de Abu Dabi, que buscan desatascar el proceso de reconciliación, participan diplomáticos de Arabia Saudí, EAU, EEUU y Pakistán, además de las dos partes afganas.

Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan los talibanes y, desde 2015, el grupo terrorista Daesh (autodenominado Estado Islámico y prohibido en Rusia y otros países), pese a la fuerte presencia militar de EEUU y sus aliados.

Hasta ahora, los talibanes han condicionado el proceso de paz en Afganistán a la retirada de las tropas extranjeras e insistido en acordar el calendario de su repliegue con EEUU, no con el gobierno en Kabul al que califican de "títere".

Según los medios estadounidenses, el presidente Donald Trump estudia reducir el contingente militar que EEUU mantiene en Afganistán. El diario The Wall Street Journal publicó la semana pasada que el recorte podría comenzar en varias semanas; por su parte, The New York Times avanzó que EEUU sacaría de Afganistán a unos 7.000 soldados, la mitad de los acuartelados actualmente.