Insurgentes matan a un jefe policial en el noreste de Afganistán

El jefe de la policía de Tahar, Abdul Bashir Rashid, citado por el canal, dijo que el comandante Shah Tawoos, de la Policía Nacional Afgana para el Orden Civil (Ancop), cayó en una emboscada de los insurgentes en la zona de Chartoot, en la vecina provincia de Kunduz.

Dos guardias que le acompañaban, añadió, también perdieron la vida en el enfrentamiento y otros cuatro resultaron heridos.

Por su parte, el portavoz del gobierno provincial, Jawad Hijri, citado por el canal 1TV, dijo que en la emboscada fallecieron tres guardias, además de Tawoos.

El Movimiento Talibán no ha comentado por ahora el incidente.

Afganistán vive una situación de inestabilidad a raíz de los ataques que lanzan los talibanes y el grupo terrorista ISIS (autodenominado Estado Islámico y prohibido en Rusia y otros países), pese a la presencia militar de EEUU y sus aliados.

El incidente ocurrió mientras delegados del Gobierno afgano y del Movimiento Talibán, con la mediación de diplomáticos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, EEUU y Pakistán, mantienen consultas en Abu Dabi para zanjar el proceso de paz en Afganistán.

Hasta ahora, los talibanes han condicionado el proceso de paz en Afganistán a la retirada de las tropas extranjeras e insistido en acordar el calendario del repliegue con EEUU, no con el gobierno en Kabul al que califican de "títere".

Según la prensa estadounidense, el presidente Donald Trump está barajando una reducción significativa de las tropas desplegadas en Afganistán después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

El diario The Wall Street Journal informó el jueves que el recorte podría comenzar en varias semanas; por su parte, The New York Times avanzó que EEUU retirará unos 7.000 soldados de Afganistán, de los 14.000 acuartelados allí actualmente.