El caso Cienfuegos: ¿un punto de quiebre con el Gobierno de Joe Biden para México?

El pasado jueves 14 de enero, a unos pocos días de que Joe Biden tomara posesión como presidente de Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) de México decidió exonerar al general Cienfuegos por considerar que las pruebas presentadas por las autoridades estadounidenses no son suficientes para que se pueda acreditar un ilícito.

Raúl Benítez-Manaut, experto en temas de seguridad, señaló en conversación con Sputnik que en primera instancia el proceso judicial realizado por la FGR apunta a que "es una exoneración de trámite, porque en dos meses es muy difícil hacer una investigación paralela".

"Si hubieran hecho una investigación seria, profunda, de todo lo que les pedían los americanos, se hubieran tardado más. Es quizá la investigación más rápida en la historia del sistema judicial mexicano. Entonces se ve que no fue una investigación hecha a detalle, sino una investigación por mandato político", comenta.

Por otro lado, señala que el hecho de que se exonerara a Cienfuegos Zepeda a unos días de la entrada de Biden también tiene un significado político que apunta a que las autoridades mexicanas quieren cerrar el caso antes del cambio de Gobierno en Estados Unidos.

Sin embargo, advierte que de lado estadounidense también podría presentarse la posibilidad de "reabrir el expediente [del caso Cienfuegos], si no hay una investigación profunda del lado mexicano. Entonces potencialmente ahí hay un probable conflicto con Estados Unidos por el tema de la exoneración judicial del general Cienfuegos".

La Ley de Seguridad Nacional: ¿un pretexto por el caso Cienfuegos?

La detención del exsecretaria de Defensa el pasado 15 de octubre en Los Ángeles, California, ocasionó un tsunami en los altos mandos del Gobierno mexicano, pues puso en tela de juicio al Ejército, una de las instituciones más fortalecidas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, y porque no fue una acción consensuada.

Por lo tanto, la serie de acontecimientos que resultaron del caso Cienfuegos han dado mucho de qué hablar por las reacciones de ambos gobiernos; por un lado, el hecho de que las autoridades estadounidenses aceptaran que se le extraditara , y por otro, la sorpresiva propuesta del Gobierno de López Obrador para reformar la Ley de Seguridad Nacional

En este contexto, la reforma en materia de seguridad parece ser una respuesta en tono de afrenta por parte del Gobierno mexicano a su contraparte estadounidense, en tanto que su objetivo principal es limitar la actuación de agentes extranjeros de agencias como la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en territorio nacional.

Dicha iniciativa provocó fuerte rechazo por parte de EEUU. Así, a través de sus respectivas embajadas, los Gobiernos de México y EEUU se han reunido al menos en dos ocasiones para discutir sobre la nueva Ley de seguridad nacional, particularmente en las afectaciones a la inmunidad diplomática de los agentes norteamericanos. Durante las reuniones los representantes de Washington han expresado su preocupación por la pérdida de esta protección para los agentes que realizan tareas de inteligencia.

Sin embargo, para Benítez Manaut, las modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional, publicadas el pasado 14 de enero en el Diario Oficial de la Federación y que resultaron ser más suaves que la propuesta inicial del presidente, no son más que ", con el tema del narcotráfico, con el tema Cienfuegos, que no va a llevar a ningún lado pero sí va a llevar a conflictos".

En relación a este punto, precisa que "no hay un acuerdo entre los países, porque estos señalamientos que señala el Diario Oficial de la Federación para regular el comportamiento y el trabajo de los agentes de las embajadas (…) es una cosa propia de un sistema político autoritario. (...) Es inalcanzable pedirle a una embajada que de un reporte de todo lo que hacen sus funcionarios, esto no lo van a dar las embajadas, no es viable. Entonces es una ley que no se va a aplicar".

Seguridad: ¿la administración Biden cerrará el caso Cienfuegos?

Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, los puntos sobre la relación entre México y Estados Unidos se moverán una vez más, y una de las incógnitas es qué pasará con la cooperación en materia de seguridad. Bajo este escenario, el también experto en Fuerzas Armadas considera preocupante que la FGR haya exonerado al general Cienfuegos justo unos días antes de la toma de posesión de Biden, pues es "como decirle a los americanos: 'esto es ya carpetazo cerrado, ya borrón y cuenta nueva, vamos a llevarnos bien contigo'".

"No sabemos, cuando los demócratas tomen la administración del Departamento de Justicia y de la DEA va haber muchos cambios de funcionarios. Van a tardar un rato en revisar expedientes y todo eso, pero hay una acusación muy grande en Estados Unidos hacia Trump de manipulación política de la justicia", explica.

Tomando como referencia este contexto, señala que el caso Cienfuegos podría considerarse "manipulación política de la justicia" por la forma en la que se llevó a cabo todo el proceso judicial, que comenzó con el expediente presentado por la DEA, continuó con un juicio en Nueva York y concluyó con la extradición del exsecretario de la Defensa Nacional.

Por lo tanto, indica que la extradición fue "una acción política del Departamento de Justicia del exprocurador [William] Barr que le pidió Donald Trump a petición del presidente México, a petición del Ejército, entonces es un uso político de la justicia, y esto puede ser recuperado por los demócratas y por la nueva administración de justicia en Estados Unidos y la nueva administración de la DEA, para reabrir el caso".

Asimismo, explica que uno de los puntos que podrían tensar aún más la relación entre ambos países es el hecho de que el Gobierno mexicano ha reiterado en diversas ocasiones que la investigación realizada por las autoridades estadounidenses sobre los delitos que se le imputan a Cienfuegos no fue la adecuada. El presidente México, Andrés Manuel López Obrador, inclusó acusó a la Agencia Antidrogas de fabricar delito al general.

, entonces va a decir que ha sido muy vilipendiada por México que ha dicho que la investigación está mal hecha, y a lo mejor para ellos está bien hecha la investigación, yy la efectividad de la Fiscalía General de la República", indica.

Por último, apunta que si bien el caso Cienfuegos puede quedar fuera de la agenda de seguridad de Biden, aún "está repercutiendo, repercute por la parte mexicana, el Ejército está muy molesto, el Ejército mexicano está muy enojado, y ha tratado de dar mensajes sobre que van a parar la cooperación en seguridad".

En tanto que, "la parte estadounidense está muy preocupada de que haya corrupción dentro de militares y el sistema de justicia mexicano, y también en Estados Unidos hay reclamos porque hay mucha impunidad en México. Entonces sí está tensa la relación en seguridad y sí está en peligro la fluidez de la cooperación en seguridad".