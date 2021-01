"España debería avanzar hacia un periodismo más crítico"

El jueves 14, Willem participó en un debate de expertos llamado Medios de comunicación en la nueva realidad y formación de futuros periodistas, que se llevó a cabo en el marco del Foro Gaidar, celebrado los días 14 y 15 de enero. Durante su intervención expresó que el periodismo de investigación y el periodismo independiente son escasos en varios países, incluyendo a España.

"Hay que avanzar hacia un periodismo más crítico. Cada vez es más importante (...) A mí me gustaría ver en España un estilo un poco menos tímido en el periodismo, en el sentido de que cambian la perspectiva del papel del periodista", comentó la profesora a Sputnik después del foro.

La experta explicó su punto de vista, poniendo como ejemplo el estilo general de las entrevistas en programas emitidos de horario central.

"Entrevistando a un político importante que ha cometido algún error —o hay alguna controversia o un escándalo así— si tú le preguntas ¿sí o no?, no te va a decir nunca sí o no. Y el periodista, después del segundo intento (de obtener la respuesta a su pregunta), pues, se va a callar", señaló la especialista.

En este contexto, puso como ejemplo contrario los casos de Inglaterra y Bélgica donde la tradición periodística de investigación está más presente y "el periodista le pregunta hasta el final", directamente y sin rodeos.

Mientras, en España la estructura del sistema mediático —se trata de grandes medios que tienen impacto en la población— se puede reducir a dos o tres grupos editoriales, lo que hace a los medios ser un poco menos independientes.

Aseguró que es un punto que tiene que mejorarse muchísimo y que el periodismo español podría beneficiarse de una mayor insistencia a la hora de realizar entrevistas.

"A mis estudiantes, yo les digo que no tengan miedo. O sea, como periodista tú tienes una responsabilidad, tienes un papel en la sociedad que es de confrontar a los políticos con sus errores. Ese es tu papel, es tu deber incluso", afirmó Willem.

Debe ser algo cultural, explicó la profesora, que "está un poco en la línea de "¡Uy! Me voy a callar o, yo que sé, igual me quedo sin trabajo". Y eso es lo que se intenta cambiar, añadió.

Willem ve más crítico el papel del periodismo y de los medios de comunicación en general y considera que este consiste en "no reportar solo lo que ha dicho tal o tal persona, sino en activamente hacer la pregunta adecuada".

"A veces solo poniendo una pregunta, aunque no la conteste, ya estás dando la respuesta", recalcó la experta.

Por otro lado, Willem también destacó la muy poca presencia de laen comparación con otros países.

Preguntada si el periodismo en España puede aprender algo de la experiencia de otros países, respondió afirmativamente y precisó que debe "ser más proactivo, menos pasivo".

El periodismo en Cataluña goza de una calidad alta y se ven los esfuerzos para mejorarlo y hacerlo más inclusivo, dijo a Sputnik Cilia Willem, profesora del Departamento de Estudios de Comunicación en la Universidad Rovira i Virgili (URV).

La especialista participó el jueves 14 en un debate de expertos llamado Medios de comunicación en la nueva realidad y formación de futuros periodistas, que se llevó a cabo en el marco del Foro Gaidar celebrado los días 14 y 15 de enero.

"Me atrevería a decir que en general hay una calidad muy alta aquí en el periodismo, porque efectivamente se ve cómo se hace un esfuerzo para representar voces diversas (...) Para mí es uno de los indicadores de calidad", expresó Willem en declaraciones a esta agencia preguntada sobre cómo podría caracterizar la situación del periodismo actual en Cataluña.

La experta subrayó que está hablando en términos muy generales, ya que el periodismo puede ser dividido en varios sectores muy diversos, es decir, prensa, televisión, radio, etcétera.

Destacó en particular la papel que desempeña en el ámbito mediático el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) que regula las normas relacionadas con el periodismo, lo que "sí que se ha ido notando".

"Hasta hace muy, muy poco, en el resto de España eso no existía", explicó Willem.

En particular, el CAC produce libros blancos con códigos de comportamiento para los periodistas, pero, subrayó la especialista, no se trata de censurar sino de ayudar.

"Son unas guías, recomendaciones para, por ejemplo, el lenguaje inclusivo (...) hablan de cómo tratar a las minorías étnicas o sobre si es necesario mencionar la nacionalidad de una persona en una noticia, de ese tipo de cosas", contó Willem a Sputnik.

Afirmó que a nivel de los medios, como mínimo en Cataluña, los cambios positivos debido a la existencia de este organismo se han notado mucho.

"No puedo dejar de mencionar que hay un canal en la televisión catalana que es el canal Super3, que es para niños, y ha ganado muchísimos premios por explicar las noticias a los niños" de tal manera que a veces uno se entera más por este canal infantil que por las noticias de los adultos, comentó la profesora.

Al ser preguntada sobre la representación de las mujeres en los medios de comunicación en Cataluña, respondió que esta claramente ha mejorado, tanto con respecto a las mujeres periodistas, como las mujeres sujetos de las noticias.

"Es que se centran muchísimas veces las noticias también en la realidad femenina. Todo esto yo he visto desde que vivo aquí —porque soy belga y me vine a vivir a Cataluña hace unos 24 años— yo he visto ese cambio en esos 20 años", recalcó.

Sin embargo, en cuanto a las minorías étnicas y los migrantes, Willem admitió que a este respecto no ha habido tantos avances. Puso como ejemplo la situación acerca de la representación de la comunidad gitana.

"El pueblo gitano se ve representando exactamente de la misma manera que hace 10, 20, 30 años, de manera estereotipada, negativa y con connotaciones negativas", indicó la especialista.

Añadió que obviamente hay que trabajar en eso, pero poco a poco se hacen ciertos avances, incluyendo las recomendaciones del CAC al respecto.

Puntualizó que en general los cambios positivos en el ámbito mediático de Cataluña sí que se están notando mucho y que los periodistas se esfuerzan por hacerlos realidad.