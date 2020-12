"Es posible que la vacuna rusa sea un regalo para la humanidad"

Las farmacéuticas Pfizer y Moderna anuncian una efectividad del 95% en sus estudios y ya se cotizan en Europa y Estados Unidos, mientras que la vacuna rusa Sputnik V anuncia una efectividad del 92% en las pruebas que realiza con 40 mil voluntarios en la fase III de su estudio.

AstraZeneca anuncia el 70% de efectividad en sus pruebas y Colombia anunció recientemente una compra de esta vacuna por el orden de los. Sanofi GSK en cambio, retrasó la fecha de aprobación de su vacuna prevista para el primer trimestre de 2021, reforzarán su antígeno pues en las pruebas detectaron que el producto no protege a mayores de 55 años.

Hasta ahora, las vacunas en desarrollo basan sus fórmulas en virus inactivados o atenuados, vacunas basadas en proteínas, vacunas con vectores virales y vacunas con ARN y ADN, la mayoría buscan inducir una respuesta del sistema inmunológico para que éste neutralice la infección provocada por el virus. Moderna usa en su fórmula ARN mensajero para estimular que el cuerpo humano produzca una proteína clave a partir del virus y genere la respuesta inmune. Es la primera vez que se utilizaría ARN o ADN genéticamente modificados en seres humanos. Todo esto implica grandes desarrollos científicos y tecnológicos, así como grandes riesgos, los efectos secundarios provocados por la vacuna del virus AH1-N1 aún pesan, ésta no sólo fue inefectiva, sino que provocó enfermedades como narcolepsia, en la población que fue sometida al tratamiento.

Los países ricos acaparan más de la mitad de las vacunas contra el COVID-19 / La Organización Mundial de la Salud, aunque se manifiesta "confiada con moderado optimismo", sostiene que las vacunas salvan millones de vidas al año, aún no asegura la efectividad de ninguna vacuna, ni define el tiempo necesario para estudios y pruebas que garanticen la inocuidad del producto, en este sentido pueden ser semanas o años. ¿Qué hacer mientras llega el milagroso antídoto?

Una vacuna 100% segura

El médico venezolano, Gracián Rondón, es conocido en su país por sus programas de televisión en los que orienta a millones con el saber de la medicina natural, ha recibido a miles de pacientes en su consulta en Mérida, su región natal, y por televisión difunde tratamientos para enfermedades tan temidas como el cáncer o el VIH y los testimonios de la efectividad de los mismos.

Rondón ha dedicado gran parte de su vida al estudio de las plantas medicinales, es médico cirujano, internista, por lo que conoce ambas caras de la salud y la enfermedad, según la alopatía y el naturismo.

"De una vacuna se requiere sobre todo que no tenga efectos colaterales, que sea 100% segura, que sea inocua, que no vaya a ocasionar otro daño adicional al daño que está ocasionando por ejemplo el COVID-19 en las defensas del ser humano y que la vacuna sea fácil de fabricar, fácil de distribuir, fácil de masificar para la población".

Rondón aconseja mirar con cuidado los avances en la producción de las vacunas y recuerda que la competencia de las transnacionales de la salud para ganar mercado "siempre ha sido desleal".

​"El presidente de la Organización Mundial de la Salud ha sido muy prudente y siempre ha dicho que hay que cumplir con los protocolos antes de utilizar masivamente la vacuna en la población, ha visto con buenos ojos la vacuna que están desarrollando, ya en la fase final, los rusos y han visto que esta vacuna básicamente se está haciendo con una metodología sencilla, donde no se ven efectos colaterales, donde no se ven afectaciones y están dándole como un visto bueno a esta vacuna; cosa que han protestado los países como Francia, como Estados Unidos, como Gran Bretaña, como Alemania, son países que están desesperados porque ellos también necesitan sacar también el trozo de la torta del COVID-19", opina.

Sobre el desarrollo de una vacuna, el aspecto más importante a evaluar es su inocuidad, su capacidad de no crear efectos colaterales y secuelas irreversibles en la población. La experiencia reciente alerta sobre los efectos negativos de las vacunas. "Los virus atenuados, los virus no atenuados, los componentes que les agregan a las vacunas, el polisorbato 80 que produce esterilidad en la población, el formaldehído que produce cánceres hepáticos, el etilenglicol que se utiliza también como refrigerante de los vehículos automotores. Entonces, utilizar por ejemplo etilenglicol en una vacuna,, puede dar cáncer. Eso fue una de las cosas que pasó con la vacuna Ah1n1, que tenía esos tres componentes catastróficos, peligrosos para la población", destaca Rondón.

El médico venezolano asegura que Latinoamérica ha sido "el patio trasero" y "conejillo de indias" en la aplicación de vacunas. Rondón recomienda a los gobiernos suramericanos ir despacio con las transnacionales farmacéuticas porque estas se guían más por las condiciones del mercado que por la vocación para sanar.

"Si la vacuna es buena y va a servir para la humanidad y se puede utilizar, es necesario entonces existan alianzas. Yo considero que es posible que la vacuna rusa sea un regalo a la humanidad, que a lo mejor el gobierno de Rusia en alianza con China estén entablando un clima de armonía para la investigación médica, para proyectar la vacuna y a lo mejor la donen a la humanidad, sería lo mejor".

"No se puede generalizar"

Gracián Rondón explica que las condiciones ambientales y geográficas inciden en los efectos del virus, además de que cada organismo es único, actúa de manera independiente, por su metabolismo, su alimentación, por eso "no se puede generalizar, no puede haber un único tratamiento para los 8 mil millones de habitantes del planeta".

​"Es necesario individualizar el protocolo, sobre todo la vacuna, individualizar a cada persona por peso y talla, porque no tener una medida estándar posiblemente sea una de las fallas que pueda generar algún efecto colateral al momento de utilizar la vacuna. Hay que ver qué es lo más idóneo y lo que menos efecto colateral ocasione en base a las recomendaciones y protocolo que pueda asignar la Organización Mundial de la Salud", reflexiona.

Salud transnacional vs salud al natural

El médico venezolano, creó un tratamiento para frenar un brote de Leishmaniasis Mucocutanea, una enfermedad endémica, de las zonas tropicales latinoamericanas, que produce úlceras en la piel tras la picadura de un mosquito, reemplazando el protocolo farmacéutico que sanaba el aspecto externo de la lesión y mantenía la infección.

"El Glucantime sólo cierra la úlcera externamente, el parásito, continúa viviendo en sangre y puede llegar al corazón y producir una cardiopatía parecida a la cardiopatía del Mal de Chagas", explicó a Sputnik.

Rondón aplicó con éxito un protocolo de tratamientos a base de plantas medicinales en zonas endémicas donde hay leishmaniasis mucocutánea.

En respuesta, Gracián Rondónpor las farmacéuticas a causa de este descubrimiento. "La otra cara de la moneda es la que viene de las raíces ancestrales de la indianidad y de la sabiduría popular, que están enmarcadas en el conocimiento clave, que no está basado en el método científico pero que ha servido de tradición, de generación en generación, de familia en familia, de boca en boca, de oído a oído, que ha funcionado muy bien y que no ha dejado efectos colaterales en la población. Lo único es que no deja este tipo de visión de lo ancestral es la ganancia económica, no es rentable", enfatiza.

Ante la incierta vacuna contra el COVID-19, Rondón aconseja mirar hacia la medicina natural. "El COVID-19, desde mi punto de vista como investigador, es un virus muy inestable a las alteraciones de temperatura, se inactiva a los cambios de Ph en el cuerpo y afecta a personas con Diabetes, con la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, a pacientes renailes, pacientes con hipertensión y personas cuya vitalidad es muy baja gracias al modelo de alimentación que lleva la población. Nosotros con el Naturismo Tropical hemos demostrado que podemos subir los Linfocitos Cd4 y bajar los Linfocitos Cd8 en dos semanas, el paciente se cura, sale de su crisis por el COVID-19, la defensa de la célula sube y se inactiva el bacteriófago".

El médico llama la atención sobre la gran riqueza en biodiversidad con la que cuenta el país suramericano, asegura que este patrimonio natural es garantía de salud para la población.

"Venezuela tiene 700,00 especies de plantas medicinales y más aún que no se conocen. En Europa, por ejemplo, hay casi 17000 especies de plantas medicinales, en Norteamérica casi 35,000. Nosotros teniendo 700 mil especies de plantas medicinales podemos resolver todos los problemas de salud del orden funcional en la población mundial y además nosotros tenemos la posibilidad de crear nuevos protocolos de tratamiento para la población y hacer cambios conceptuales en el mundo de la ciencia médica, que es necesario, que no es una utopía, se puede hacer una realidad en un futuro muy cercano para poder encaminar a la población a un modelo de vida sana", finaliza.