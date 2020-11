Proyección de escenarios para la economía venezolana en 2021

El líder político latinoamericano Hugo Chávez se refería al emblemático año 2021 como el año del hambre cero en Venezuela. Se convirtió así, este año, en un leitmotiv para la Revolución Bolivariana, sus personajes, movimientos y organizaciones, comunidades que hacen vida bajo el estandarte del bolivarianismo y del chavismo.

La Venezuela resiliente se ha mantenido en medio de la tormenta. Sin embargo, el Ejecutivo Nacional tiene el desafío de superar el cerco que imponen las sanciones , pero también la crisis económica, anterior al sabotaje financiero internacional, que impacta a la masa trabajadora atrapada entre bajos salarios y uno de los índices inflacionarios más altos del mundo.

2020 fue un año que le permitió al Gobierno venezolano controlar esta variable económica, aunque sigue siendo alta y un dolor de cabeza para el trabajador y la trabajadora, cuyo salario ha perdido entre el 80% y el 90% de su valor desde 2013. La inversión extranjera se asoma como una posible fuente de ingresos, pero para algunos expertos no es la solución en sí misma, hace falta un concierto social para superar la crisis. Dos economistas venezolanos apuntan los errores en materia de política económica, aportan ideas y soluciones, y prevén los posibles escenarios que vivirá el pueblo venezolano en 2021.

Escenarios y variables económicas 2021

Para el economista Agustín Rodríguez, el 2021 se mantendría igual al año 2020, a menos que las sanciones se flexibilicen. En el caso de que las sanciones se mantengan, continuarán las fuertes restricciones por el bajo o nulo ingreso por concepto de petróleo, seguiremos viendo un gobierno en déficit fiscal buscando fuentes de financiamiento alternativas y un sector privado de la economía que crece gracias a la dolarización transaccional.

"El Ejecutivo junto con el Banco Central ha venido tratando de frenar un poco la dolarización transaccional, poniendo algunas barreras sobre los mecanismos que había venido creando la banca comercial para la movilización de dichas divisas. Si se mantuviera una posición muy cerrada sobre el tema de la dolarización transaccional pudiésemos estar viendo otra vez, una escasez de productos", explicó.

Manuel Sutherland, economista venezolano se une al debate para plantear tres escenarios:

En el primero de ellos las sanciones se flexibilizan , gracias a la apertura y negociación del Gobierno. "Pudiera darse un pequeño crecimiento, un pequeño rebote después de haber perdido más del 85% del PIB", señaló.

, gracias a la apertura y negociación del Gobierno. "Pudiera darse un pequeño crecimiento, un pequeño rebote después de haber perdido más del 85% del PIB", señaló. En el segundo escenario ocurre lo opuesto, las sanciones arrecian ; en este caso la economía se mantiene más o menos igual, en contracción.

; en este caso la economía se mantiene más o menos igual, en contracción. Finalmente, un tercer escenario para Sutherland se da solo tras un cambio político y el surgimiento de nuevos actores que dirijan la economía en el sentido opuesto al actual, escenario en el que "pueda haber un levantamiento de las sanciones, un crédito internacional y una recuperación muy rápida de la economía en cuanto a la capacidad de rebotar y de crecer de manera fulgurante, pero ese escenario está muy difícil, está muy cuesta arriba".

Para Rodríguez, las variables económicas más importantes a atender por parte del Ejecutivo Nacional son: déficit público, recaudación fiscal, crecimiento de la masa monetaria, tasa de cambio e inflación, en ese orden. El economista indica que, aunque el juego perverso con la tasa de cambio no oficial induce a la inflación, el esquema de financiamiento del gasto público actual presiona a esta variable hacia arriba, manteniéndola como una de las más altas del mundo. Agustín Rodríguez, vislumbra una salida en la mejora de la recaudación fiscal.

Manuel Sutherland expone que la economía venezolana requiere de un abordaje integral, un plan de estabilización macroeconómica que arrope a todas las variables, desde el tipo de cambio, pasando por el estímulo a las exportaciones, el salario, el fortalecimiento de la moneda y el control de la inflación.

"Es fundamental aumentar la demanda solvente; es decir, es fundamental aumentar el salario pero hacer un aumento real. También es muy importante la estabilidad mínima, tiene que haber una moneda que no pierda el 20% o el 30% de su valor al mes y tiene que haber un control de la inflación, tiene que disminuirse toda la gasolina que se le echa al ritmo del crecimiento de los precios". Para Sutherland esto pasa por un cambio de 180 grados en la política económica actual y abandonar de tajo las políticas que se están ejecutando ahora.

Mientras el dinero venezolano se congela, los ciudadanos sufren las consecuencias 🇻🇪



👇 https://t.co/BN3GnsGa4e — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 15, 2020

​Sutherland recomendaría la posibilidad de emitir una nueva moneda, "un nuevo Bolívar" que sea equivalente al valor de un dólar, intercambiable en cualquier momento, así como negociar con la comunidad europea el traer efectivo al país, unos 2.000 millones de euros, para vigorizar la circulación del dinero y contar con un medio de pago. "Lamentablemente, de los 44.000 millones de dólares que había en 2011 apenas hay 500 millones de dólares en cuanto a bolívares equivalentes al tipo de cambio oficial actual, como circulante, como liquidez monetaria; entonces hay que resolver".

Ley Antibloqueo y sanciones

Para Rodríguez, la Ley Antibloqueo puede dar margen de maniobra al Ejecutivo, como generar ingresos alternos a corto plazo y adquirir bienes y servicios en el exterior para abastecer el mercado interno. Sin embargo, el economista no cree que la Ley Antibloqueo solucione todos los problemas.

"Más allá de que vamos a solucionarlo con una ley o convenios puntuales, yo creo que el país debe empezar a trabajar en su conjunto en la transformación de su economía para hacer frente a las situaciones que nos generan las sanciones que lo que están develando es una fuerte dependencia del sector externo, por lo que vemos otros países sancionados que no están sufriendo las penurias que estamos sufriendo los venezolanos, debido a que sus economías no son tan altamente dependientes del sector externo y de sectores extractivistas".

Sutherland en cambio, rechaza la Ley Antibloqueo. "Creo que es una ley que, de alguna manera, promueve la privatización a través de la figura de la reestructuración organizacional de las empresas y es una ley que promueve una forma de privatización muy poco transparente, muy poco fiscalizable, muy poco auditable".

De igual manera no cree que el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente, sirva para contrarrestar las sanciones.

"Estoy completamente en contra de las sanciones, pero hay que combatirlas con estrategias de diálogo, de paz, de intercambio, con formas democráticas que puedan suprimirlas".

Ambos economistas sostienen que las sanciones no van a desaparecer y por tanto son una realidad que el Estado venezolano debe asumir como una variable más.

Inversión Extranjera 2021

Para Agustín Rodríguez, "la inversión extranjera no se debe ver como un mesías". El economista explica que por lo general no trae bienestar. Considera que la inversión extranjera funciona para resolver problemas puntuales, específicamente los que están ligados al flujo de caja. En términos estructurales, la inversión extranjera podría funcionar "solo si existiera un plan bien delimitado y estructurado", esto implicaría construir un tejido productivo. "Cualquier inversión extranjera directa sería de extracción, bien sea de recursos minerales o producción agrícola o piscícola, pero lo que pudiésemos cobrar ahí son impuestos y generaría empleo focalizado, pero no lo veo como una fuente de desarrollo nacional. Además, dicha inversión no debería generar endeudamiento".

"El desarrollo nacional, que en todo caso es nuestro objetivo, tiene que ser asumido por la sociedad venezolana, retomar el concepto de desarrollo endógeno, lo que pasa es que la polarización política impide ver ciertas cosas, pero el desarrollo a partir de nuestras capacidades, de nuestros medios, e ir refinando, ir aumentando nuestras capacidades, nuestra tecnología, es lo único que va a ser que nosotros podamos tomar una senda de crecimiento sostenible y que en el tiempo realmente genere beneficios a la sociedad".

Inflación

En relación a la inflación, Rodríguez plantea que su origen en Venezuela, es "una profunda desconfianza en el Bolívar", la dependencia de los flujos financieros externos que mantienen un valor irreal del Bolívar, en la caída de los ingresos fiscales y la incapacidad del Estado de financiarse, el endeudamiento de empresas del Estado con el Banco Central para financiar parte del gasto público, los bonos y las ayudas.

Aunque reconoce que el Banco Central de Venezuela ha logrado controlar la inflación este 2020, Rodríguez explica que además de la variable subjetiva "difícil de medir", la tendencia de comerciantes y dueños de medios de producción a subir los precios, la creación del dinero producto del gasto público es lo que genera la inflación. "El crecimiento de la oferta monetaria sí tiene un impacto importante sobre lo que es la inflación y va a mantener una distorsión de los precios relativa, de manera constante".

Manuel Sutherland, también apunta que el gobierno debe "emparejar el aumento de la gasolina", aumentar el costo de los servicios que las empresas sean autosustentables y no emitir dinero fantasma para cubrir el déficit que tienen esas empresas. "Creo que la inflación va a seguir siendo la más alta del mundo, la más fuerte, pero debería disminuir un poco con el ritmo de este año, es lo que hemos venido viendo 2018-2019-2020, pero igual va a ser muy alta".

Salario 2021

Agustín Rodríguez, en relación al salario, argumenta que la distorsión del esquema de precios es lo que afecta a este aspecto fundamental de la economía de un país. Sostiene que la brecha entre precios y salarios se debe principalmente a la incapacidad del Ejecutivo de defender el poder de compra del sector trabajador.

"Cuando tú tienes una economía altamente dependiente de recursos externos y esos recursos externos se secan, ya no existen suficientes recursos para poder generar todos los bienes y servicios que demanda la economía, por lo tanto hay un sector que no recibe divisas, que no tiene divisas, que va a tener que estar constantemente ajustando su canasta, porque el sistema productivo no tiene cómo ofrecerle los productos, bienes y servicios para su consumo, por lo tanto el ajuste es básicamente su capacidad de compra".

Rodríguez resalta la actual diferencia entre los que tienen acceso a divisas y pueden adquirir bienes y servicios, y los que no. "Lo que estamos viendo es un proceso de profundización de la desigualdad bien importante, que el Gobierno en este momento no tiene forma. Aminorar los efectos de las medidas coercitivas y tratar de controlar variables económicas a partir de instrumentos legales, yo creo que se ha demostrado que no ha tenido mucho efecto, porque se está luchando contra la lógica de un sistema muy complejo y muy resiliente, que es el sistema capitalista, y siempre se va a ajustar, si tu controlas un precio en este momento es más factible que el producto desaparezca a que se cumpla el control".

Por su parte, Manuel Sutherland manifestó queen Venezuela, actualmente uno de los salarios más bajos del mundo. "Entre 2013 y 2020 el salario en Venezuela ha caído cerca del 95%. En Cuba, Siria, Rusia, China, Irán, el salario no ha caído ni en un dólar, entonces no se justifica la caída del salario a estos niveles".

Para Sutherland es imperativo un aumento real del salario, pero aclara que este no puede subir con decretos presidenciales sino con la ejecución de un gran plan de estabilización macroeconómica, "que permita más inversión, más producción, más productividad, más eficiencia, que permita dinamizar por completo la economía eliminando barreras, trabas, frenos que tiene para la acumulación del capital y donde la clase obrera pueda mejorar drásticamente su ingreso produciendo mucho más y mejor".

"Yo recomendaría una indexación salarial, es decir que el salario en la administración pública y el sector privado que se paga en bolívares, se equipare a la tasa de cambio del dólar, eso sería muy importante".