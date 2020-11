Jalife-Rahme: "Si Biden gana, dirán que no es funcional y ahí va a entrar Hillary Clinton"

Para el analista político Alfredo Jalife-Rahme la llegada de Biden a la Casa Blanca supondría un estado de ingobernabilidad para Estados Unidos, pues este no es apto para gobernar debido a que tiene problemas de salud.

"Biden un día antes de la elección confundió a su, en paz descanse, hijo difunto Bob con su nieta. No solamente confunde las edades, sino confunde en su familia a su hijo y su nieta. Esto habla de que él está en un grado, digo yo soy de formación de psiquiatra y no quiero ser cruel, pero esto no habla de un candidato que esté apto para gobernar", declaró Jalife-Rahme en una entrevista.

Ahora bien, en un caso hipotético en el que Biden sea presidente pero por circunstancias colaterales no pueda estar al frente del cargo, quien tendría que asumir la presidencia tendría que ser la vicepresidenta Kamala Harris.

Sin embargo, el analista apunta que en la vía de los hechos sería Hillary Clinton quien gobernaría Estados Unidos; esto a pesar de que ella no esté directamente en la silla presidencial, por lo que estaría gobernando desde la vicepresidencia.

"Si gana Biden van a lanzar la enmienda 25 donde optan para decir que no es funcional el presidente y ahí va a entrar una vicepresidenta de entrada digo quién va a ser...Hillaty Clinton", comentó.

"Hillary Clinton sería dos veces; sería la verdadera presidenta y sería la vicepresidenta y nunca en la historia de Estados Unidos se había dado un escenario así, no solamente con la primera presidente de su historia, sino con dos mujeres", señaló.

Hillary Clinton: una dama de hierro norteamericana

Hillary Clinton es una de las figuras políticas más importantes de Estados Unidos. Su poder es tal que podría compararse con personajes como la exprimera ministra de Reino Unido, Margaret Tacher, o la canciller de Alemania, Angela Merkel.

Aunque cabe mencionar que Clinton no se identifica con Tacher, por lo que no la incluyó en su último libro sobre mujeres emblemáticas en la historia: The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience.

Hillary estudió derecho en la Universidad de Yale, de donde se graduó en 1973, y desde entonces comenzó a realizar labores sociales. En 1978 fue designada como presidenta de la Corporación de Servicios Legales, y al año siguiente se convirtió en la primera mujer en ser socia de la firma de abogados Rose Law Firm en Little Rock, en el estado de Arkansas.

Sin embargo, su carrera política comenzó cuando su esposo, el expresidente Bill Clinton, se convirtió en gobernador de Arkansas en 1983 y se consolidó cuando este ganó la presidencia de Estados Unidos en 1993. Como primera dama, Hillary impulsó una serie de reformas enfocadas principalmente en el sistema de salud.

Desde entonces, empezó a participar activamente en la política estadounidense y en el año 2000 se lanzó como candidata al senado por el Partido Demócrata; de esta forma, se convirtió en la primera mujer senadora de Nueva York, cargo que ocupó hasta 2009.

En 2008, Clinton participó en las primarias del Partido Demócrata para conseguir la candidatura a la presidencia, pero perdió contra Barack Obama. Posteriormente, en 2009 se convirtió en secretaria de Estado de la nación estadounidense de la administración Obama, puesto que le dio mayor visibilidad a su carrera política por su papel en temas de política internacional.

En 2016 se convirtió en la primera mujer candidata a la presidencia por uno de los partidos más importantes de Estados Unidos, y aunque no ganó las elecciones fue una de las figuras más votadas en la historia estadounidense.

De este modo, Hillary Clinton se ha convertido en una de las mujeres más relevantes de la política estadounidense con una trayectoria de más de 40 años; además, a principios de 2020 se rumoraba que podría ser ella la elegida para la vicepresidencia demócrata.