También las urnas sufren asedio externo en Venezuela

CARACAS (Sputnik) — Venezuela no solo sufre un fuerte asedio externo sobre su economía, con sanciones de diversa índole. A este país caribeño ahora también se le priva de un respaldo internacional para sus próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Y detrás de todo esto estaría EEUU, según analistas consultados por Sputnik.

Para la abogada y analista internacional Laila Tajeldine, de la Universidad Bolivariana de Venezuela, la decisión de la UE de no enviar una misión de observación para las legislativas tiene un trasfondo político, más allá del argumento de una supuesta crisis humanitaria en esta nación caribeña.

"La UE está actuando adrede, de manera intencional para contribuir a esa línea que fue impartida contra Venezuela, con el único objetivo de derrotar el sistema político y el Gobierno constituido", expresó Tajeldine en conversación con Sputnik.

En septiembre pasado, una delegación de la UE estuvo en Caracas. Fue enviada por el Alto Representante para la Política Exterior, Josep Borrell, con el propósito de que el Gobierno de Nicolás Maduro accediera a postergar los comicios, petición que fue negada.

El Ejecutivo venezolano alega que suspender las parlamentarias iría en contra de la Constitución, pues de acuerdo a la legislación de este país sudamericano, el 5 de enero de 2021 debe instalarse una nueva Asamblea Nacional (parlamento unicameral).

La UE no reconocerá los comicios venezolanos por "falta de legitimidad". Una acción que para Tajeldine no tiene importancia, ya que "no es necesario" que los reconozcan para que sean válidos.

"A ellos no les interesa ver a una Venezuela estabilizada, sino lo que buscan es que se demuestre un desastre donde no existe Estado de derecho, donde la democracia se está violando. Es decir, todo lo opuesto a lo que está sucediendo en Venezuela, donde existe un sistema democrático, unas normativas legales que están siendo respetadas", sostuvo.

EEUU, dijo Tajeldine, pretende que llevando a Venezuela a una asfixia es que ellos pueden lograr sus objetivos políticos a través de una implosión.

Cortesía electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene un programa de acompañamiento internacional para cada elección, que incluye la invitación y acreditación de autoridades electorales o políticas, así como instituciones y organismos de otros países.

El. Sectores de la oposición, que participarán en los comicios, han sugerido que la misión observadora que se encuentra en Bolivia, por las pasadas elecciones presidenciales, asista también a las legislativas de Venezuela.

Sin embargo, el constituyente y analista Alberto Aranguibel aclaró que una eventual ausencia de acompañamiento electoral no afectaría las parlamentarias.

"No estamos obligados con ningún país ni organismo a tenerlos como jueces que dictaminen la veracidad o calidad de los procesos electorales, es una cortesía en el ánimo de estrechamiento de buenos lazos de amistad con las naciones y organismos internacionales", indicó Aranguibel a Sputnik.

El constituyente recordó que Venezuela es el país que más elecciones ha tenido en el último período en toda Latinoamérica, y en todos esos procesos, desde el año 2000, ha invitado a organismos internacionales del más alto nivel.

El argumento de algunos organismos de no asistir por realizarse unas elecciones en medio de una pandemia no es válido, recalcó el analista, pues dijo que en otros países con más casos de COVID-19 se han efectuado comicios.

"Se están cumpliendo a cabalidad todos los protocolos de seguridad exigidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud), lo cual se constata en los índices de bajo nivel de la curva que tiene la incidencia del coronavirus en Venezuela, en virtud de los controles que ha puesto el Gobierno para impedir que se expanda el coronavirus", acotó.

Aranguibel reiteró que en comicios anteriores su país no ha tenido reclamos que hayan puesto en entredicho la idoneidad del sistema electoral.

A siete semanas de los comicios es muy poco de lo que se sabe de quienes participarán en el acompañamiento internacional. Por ahora, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela) ha confirmado que acompañará el proceso, y se encuentra en las auditorías que el CNE viene realizando al software de las máquinas que se utilizarán en los venideros comicios.

Entretanto, el calendario electoral avanza, y el próximo 25 de octubre se llevará a cabo el simulacro de votación. Porque si algo ha asegurado Maduro es que las parlamentarias se realizarán para poner la Asamblea Nacional al "servicio del pueblo".