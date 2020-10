Caso Navalni: "¿Por qué Alemania no puede dar asilo a Snowden o Assange?"

Anton Friesen cree que hay que investigar todo el caso Navalni y que ello requiere que Alemania y Rusia cooperen. Al mismo tiempo, el político sostiene que la parte alemana ha frenado este proceso hasta ahora y que ha ignorado las solicitudes de asistencia legal mutua por parte de Rusia. Friesen no piensa que en el Gobierno ruso alguien pueda estar interesado en un incidente que empeore gravemente las relaciones entre Alemania y Rusia y que fortalezca la posición de aquellos que desean enterrar el proyecto Nord Stream 2.

"Por lo tanto, me parece muy dudoso que el Gobierno ruso esté detrás de todo eso", afirma el diputado alemán.

Friesen piensa, a propósito de la cooperación a nivel bilateral entre Moscú y Berlín, que esta ocasión guarda similitudes con el caso Skripal, cuando Alemania manifestó su solidaridad con el Reino Unido. El incidente con Navalni, opina, es similar al caso Skripal porque, según sostiene, las acusaciones tampoco tenían pruebas convincentes hasta ahora.

"Junto con otros colegas [de Alternativa para Alemania] hemos enviado una solicitud al Gobierno federal con la cual queremos arrojar luz sobre todos los antecedentes y procesos en torno al caso Navalni", cuenta el político. Dice que son 76 cuestiones que los medios de comunicación alemanes no han abordado.

El diputado de Alternativa para Alemania recuerda que el Gobierno alemán ha declarado una y otra vez que en su política hacia Rusia quiere tener en cuenta los puntos de vista de los países bálticos y de Polonia. Pero opina que no debe suceder en detrimento de los intereses de Rusia y Alemania. Acusa al Gobierno de Ángela Merkel de "ser usado por algunos países de la Unión Europea". Destaca a la vez la política de Francia, basada en una política constructiva hacia Rusia.

El diputado le deseó todo lo mejor al opositor ruso y reconoció el importante trabajo que este lleva a cabo en Rusia. Y es que todos los países, subraya, necesitan a alguien que realmente denuncie la corrupción.

A este respecto, Friesen apunta a que Navalni probablemente se ganó enemigos y que detrás de su ataque podrían estar, por ejemplo, algunos oligarcas rusos u otros delincuentes económicamente activos.

El diputado alemán añade que Navalni no abusó del derecho a la hospitalidad humanitaria. Sin embargo, "si recordamos, por ejemplo, a Edward Snowden o Julian Assange, me pregunto por qué la República Federal de Alemania no puede dar asilo político a estos luchadores por la libertad". "No podemos defenderlos de ningún modo, y en el caso de Navalni lo hacemos por alguna razón, así que para mí se trata de un doble rasero", concluye Friesen.